Путін заборонив публікувати дані про експорт російської нафти та роботу НПЗ

Володимир Путін підписав указ, який запроваджує масштабні обмеження на доступ до інформації про експорт російських енергоносіїв та роботу нафтопереробних заводів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Нові правила можуть ускладнити відстеження постачань і виявлення можливого обходу санкцій. Указ з’явився на тлі українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Документ повністю забороняє публікацію деталей експортних контрактів.

Що саме потрапило під заборону

Зокрема, засекречено обсяги, ціни, продавців і покупців, перевізників, страховиків, використаний морський транспорт, вантажні термінали, розрахунки, а також використання митної статистики.

Окрім цього, обмежено доступ до інформації про обсяги переробки нафти, виробництво нафтопродуктів та плани заводів щодо продажу бензину й дизелю на біржі. Уряд має протягом десяти днів визначити точний перелік товарів із новими обмеженнями.

Причини нововведень

Ці дії доповнюють обмеження, введені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, адже Росстат уже призупиняв публікацію даних про видобуток нафти та нафтопродуктів.

Документ набуває чинності негайно, хоча існує виняток для компаній, які за бажанням можуть ділитися інформацією.

У Кремлі пояснили цей крок заходами у відповідь на "недружні" дії США та їхніх союзників, які раніше запровадили санкції проти російського енергосектору та ключових нафтових компаній.

Нагадаємо, у серпні Україна завдала щонайменше 21 удару по російських НПЗ. На цьому тлі нафтопереробка в Росії впала до найнижчого рівня більш ніж за 20 років, а в окремих регіонах виник дефіцит пального.

Також президент США Дональд Трамп заявляв, що Росія "втратила контроль" над виробництвом дизельного пального через наслідки війни проти України. За його словами, значна кількість російських нафтопереробних заводів була пошкоджена та щонайменше тимчасово припинила роботу.

На тлі проблем із переробкою Росія різко збільшила закупівлі пального за кордоном. За січень–серпень імпорт бензину з Білорусі зріс у 23 рази, а дизельного пального — у 5,4 раза. Імпорт дизелю сягнув 570 тис. тонн.