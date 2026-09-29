Росіянам урізали ліміт на вивезення готівки у вісім разів: що загрожує порушникам

Росіянам дозволили вивозити до низки сусідніх країн не більш як $11 888 (1 млн рублів) готівкою — це більш ніж у 8 разів менше за попередній ліміт.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Кого стосуються обмеження

Обмеження поширюється на вивезення рублів до країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС): Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, а також Азербайджану, Таджикистану та Узбекистану.

Для фізичних осіб заборонено вивозити понад 1 млн рублів. Якщо суму перевищено, вилученню підлягають гроші понад встановлений ліміт.

Для юридичних осіб та індивідуальних підприємців заборона діє незалежно від суми — у разі порушення можуть вилучити всю готівку, яку намагаються вивезти.

Виняток передбачений для громадян, які користуються визначеними урядом міжнародними аеропортами та можуть підтвердити банківськими виписками зняття всієї суми з рахунків. Також винятки стосуються міжнародних перевізників і російських дипломатичних установ.

До цього з 1 квітня росіяни могли вивозити до країн ЄАЕС до 100 тисяч доларів у рублевому еквіваленті — близько 8,4 млн рублів, тож новий ліміт знижено більш ніж у 8 разів.

Мета нововведень та реакція сусідніх країн

Обмеження входять до плану боротьби з "тіньовою економікою" в РФ. У Кремлі розраховують, що такі заходи допоможуть зменшити частку тіньового сектору на 1,5% ВВП та принесуть до бюджету майже $12 млрд додаткових податків.

Тим часом фінансові установи в країнах ЄАЕС почали самостійно посилювати умови роботи з готівковими рублями. Зокрема, банки в Білорусі встановили комісії на рівні 2-5%, у Казахстані та Киргизстані комісії сягнули 5%, а деякі банки у Вірменії взагалі зупинили роботу з готівкою.

раніше повідомлялося, що росіяни масово знімають гроші з банківських рахунків восьмий місяць поспіль, збільшивши готівкову масу на 2,9 трильйона рублів (приблизно $34,41 млрд). До кінця року цей показник може зрости до 3,7 трлн рублів ($43,9 млрд)