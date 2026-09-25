По півтрильйона на місяць: росіяни масово забирають гроші з банківських рахунків

Росіяни масово знімають гроші з банківських рахунків восьмий місяць поспіль, збільшивши готівкову масу на 2,9 трильйона рублів (приблизно $34,41 млрд). До кінця року цей показник може зрости до 3,7 трлн рублів ($43,9 млрд). Високі ставки за депозитами не зупиняють відтік через втрату довіри та податкові зміни.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За 1–24 вересня обсяг готівки в обігу зріс ще на 386,3 млрд рублів. У серпні клієнти вивели з банків 434 млрд рублів, а в липні — рекордні 620 млрд рублів.

Чому росіяни знімають гроші

Попит на готівку пов'язують, зокрема, зі змінами у податковій політиці. Про це заявив головний керуючий директор "Альфа-банку" Володимир Верхошинський.

"По півтрильйона рублів на місяць, якщо округлити, з початку року населення знімає з депозитів і відносить у готівку", — зповідомив він.

За його словами, банки знову почали підвищувати ставки за депозитами, намагаючись утримати кошти клієнтів. Водночас помітного скорочення відтоку поки немає.

Наукова співробітниця берлінського Центру Карнегі Олександра Прокопенко пов'язує процес зі страхом можливих дій держави щодо банківської системи. "Це наслідок страху, що держава щось зробить із банківською системою, що вона може націоналізувати вклади", — сказала вона.

Банки відчувають нестачу грошей

Центральний банк РФ із травня посилив перевірки походження готівки. Банки мають звертати увагу на клієнтів, які вносять від 5 млн рублів протягом 30 днів або здійснюють від 10 операцій на суму понад 100 тисяч рублів кожна.

Відтік коштів призвів до дефіциту ліквідності в банківській системі. Наприкінці вересня банки позичали понад 7 трлн рублів через різні механізми ЦБ, зокрема через одноденні аукціони "тонкого налаштування".

Економіст Ігор Ліпсіц також вказує на проблеми з кредитами. За його словами, банки мають значний обсяг позик, які позичальники не повертають.

"Вони просто перекладають борги на більш далекий період, щоби не впасти. Але від цього картина краще не стає", — пояснив Ліпсіц.

раніше повідомлялося, що російські підприємці масово побоюються запровадження зовнішнього управління та вилучення власності державою під різними приводами. Через це підприємці відмовляються від інвестицій у власний бізнес та намагаються вивести капітал за межі країни.