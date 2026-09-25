По полтриллиона в месяц: россияне массово забирают деньги с банковских счетов

Россияне массово снимают деньги с банковских счетов восьмой месяц подряд, увеличив наличную массу на 2,9 триллиона рублей (около $34,41 млрд). К концу года этот показатель может вырасти до 3,7 трлн рублей ($43,9 млрд). Высокие ставки по депозитам не останавливают отток из-за потери доверия и налоговых изменений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

За 1–24 сентября объем наличных денег в обращении вырос еще на 386,3 млрд рублей. В августе клиенты вывели из банков 434 млрд рублей, а в июле – рекордные 620 млрд рублей.

Почему россияне снимают деньги

Спрос на наличные деньги связывают, в частности, с изменениями в налоговой политике. Об этом заявил главный управляющий директор "Альфа-банка" Владимир Верхошинский.

"По полтриллиона рублей в месяц, если округлить, с начала года население снимает с депозитов и уносит наличные", - сообщил он.

По его словам, банки снова начали повышать ставки по депозитам, пытаясь удержать средства клиентов. В то же время, заметного сокращения оттока пока нет.

Научная сотрудница берлинского Центра Карнеги Александра Прокопенко связывает процесс со страхом возможных действий государства по банковской системе. "Это следствие страха, что государство что-то сделает с банковской системой, что оно может национализировать вклады", - сказала она.

Банки испытывают нехватку денег

Центральный банк РФ с мая ужесточил проверки происхождения наличных денег. Банки должны обращать внимание на клиентов, которые вносят от 5 млн рублей в течение 30 дней или совершают от 10 операций на сумму свыше 100 тысяч рублей каждая.

Отток денежных средств привел к дефициту ликвидности в банковской системе. В конце сентября банки ссужали более 7 трлн рублей из-за различных механизмов ЦБ, в том числе через однодневные аукционы "тонкой настройки".

Экономист Игорь Липсиц также указывает на проблемы с кредитами. По его словам, банки имеют значительный объем ссуд, которые заемщики не возвращают.

"Они просто переводят долги на более дальний период, чтобы не упасть. Но от этого картина лучше не становится", - объяснил Липсиц.

ранее сообщалось, что российские предприниматели массово опасаются введения внешнего управления и изъятия собственности государством под разными предлогами. Поэтому предприниматели отказываются от инвестиций в собственный бизнес и пытаются вывести капитал за пределы страны.