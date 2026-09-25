Fozzy Group объявила о сокращении работников: кто покинет компанию и какие причины

Fozzy Group — одна из крупнейших торгово-промышленных групп и ведущих ритейлеров Украины — с 1 ноября уволит часть работников офисных команд холдинга, сети "Сільпо" и логистического направления.

Как пишет Dilo, об этом говорится в официальном заявлении холдинга.

Ранее подобные изменения уже произошли в MAUDAU и IT командах TemaBit Fozzy Group и E-commerce & Ecosystem.

Какая причина

Это вынужденное решение связано с тем, что война все больше влияет на работу бизнеса.

"Только с 1 августа по 25 сентября россияне уничтожили и повредили более 20 наших объектов — распределительные центры, супермаркеты и производственные мощности. Мы потеряли часть инфраструктуры и товарных запасов, а поддерживать бесперебойную работу стало значительно сложнее и дороже", — пояснили в пресс-службе холдинга.

Поиск новых решений и работа компании

В этих условиях компания вынуждена пересматривать приоритеты, ставить часть проектов на паузу и отказываться от них. В то же время Fozzy Group продолжает работать: открывает новые магазины, восстанавливает поврежденные объекты и перестраивает логистику. Для этого продолжается аренда работников в супермаркеты, на склады и производства по всей Украине.

Компания обещает поддержать теряющих работу сотрудников и помочь им с трудоустройством; составлением резюме; подготовкой рекомендаций; поиском открытых позиций.

О Fozzy Group

Fozzy Group – одна из крупнейших торгово-промышленных групп , работающая в сферах розничной торговли, производства продуктов питания, логистики, банковского и ресторанного бизнеса.

Торговое направление включает сети супермаркетов "Сильпо", деликатес-маркетов Le Silpo, оптовых гипермаркетов Fozzy, магазинов возле дома "Фора" и Thrash!Траш!. Также группа развивает собственные торговые марки "Премия", Premia Select, "Полная чаша" и другие.

Обстрелы "Сильпо"

Напомним, в результате российских обстрелов 5 августа возникли пожары на двух распределительных центрах "Сільпо" .

В ночь на 24 мая российские войска уничтожили известный супермаркет "Сільпо" на Лукьяновке. Магазин сгорел в результате попадания в торговый центр "Квадрат", полностью разрушенный после ночного обстрела Киева.

В прошлом году ночью 19 ноября под российские обстрелы попал супермаркет "Сильпо" на Аэрокосмическом проспекте в Харькове. Часть здания разрушена.