Новости
Дата публикации
Ночной удар по Харькову: разрушен супермаркет "Сильпо" (ФОТО)

супермаркет "Сільпо" в Харькове
Разрушенный супермаркет "Сильпо". / Олег Синегубов, руководитель Харьковской ОВА

Ночью 19 ноября армия РФ совершила массированную атаку по украинским городам. Под обстрел попал супермаркет "Сильпо" на Аэрокосмическом проспекте в Харькове. Часть здания разрушена.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу сети супермаркетов "Сільпо".

"Никто из работников не пострадал. Внутри супермаркета обрушилась крыша, часть здания разрушена. Сейчас оцениваем ситуацию вместе с командой и местными службами", – говорится в сообщении компании.

В настоящее время этот супермаркет закрыт. Ближайшие магазины сети, которые работают, расположены по адресу: просп. Героев Харькова, 256 Героев Харькова, 206/1, ул. Академика Павлова, 44Б, ул. Григория Сковороды, 2а.

Обстрел Харькова

По данным руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, враг направил 19 БпЛА типа "Герань-2" по Слободскому, Основянскому и Немышлянскому районам города. Пострадали 32 человека, шесть из них госпитализированы.

"Повреждены по меньшей мере 10 гражданских автомобилей, а также расположен рядом жилой дом. Произошло возгорание гаражей и крыши офисного здания. Кроме того, значительные разрушения получили супермаркет", – сообщил Синегубов.

Последствия обстрела Харькова 19 ноября 2025 года
Последствия обстрела Харькова 19 ноября 2025 года
Последствия обстрела Харькова 19 ноября 2025 года / Олег Синегубов, руководитель Харьковской ОВА
Обстрел Украины

19 ноября российская армия в очередной раз нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях.

Кроме того, в результате российской атаки 19 ноября во Львове было уничтожено отделение "Укрпочты" и около 900 посылок.

Во Львове тоже было полностью уничтожено производство компании Pizza Hot. По словам представителей компании, враг нанес три удара по корпусу предприятия. С завтрашнего дня, вероятно, Pizza Hot остановит работу.

Автор:
Татьяна Ковальчук