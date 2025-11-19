Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Армия РФ нанесла массированный удар по энергообъектам в семи областях: графики отключения света ввели по всей Украине

пожар
Российские войска совершили массированную ракетно-дроновую атаку на объекты украинской энергосистемы / ГСЧС

19 ноября российская армия в очередной раз нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что во всех пострадавших регионах продолжаются работы по ликвидации последствий масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.

Как сообщает ДТЭК, во время выполнения восстановительных работ одна из ремонтных бригад в Днепропетровской области попала под обстрел. В результате удара ранены пять работников, все они находятся в больнице. Один энергетик в тяжелом состоянии, еще четверо – с контузиями и обломочными ранениями.

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в отдельных регионах были использованы аварийные отключения.

По состоянию на сегодняшний день аварийные графики заменены на графики почасовых отключений, которые применяются во всех регионах Украины.

Графики отключения света 19 ноября

  Как сообщает " Укрэнерго", графики почасовых отключений света 19 ноября будут действовать круглосуточно в объеме от 1 до 4 очередей.

Также в течение суток будут внедряться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В ведомстве предупредили, что время и объем ограничений могут изменяться.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему   графики отключений электроэнергии   часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.

Автор:
Светлана Манько