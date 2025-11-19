Запланована подія 2

Из-за атаки РФ в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии

Россия снова атакует энергетику / Depositphotos

19 ноября российская армия снова атакует украинскую энергетическую инфраструктуру. Из-за этого в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что если разрешит ситуация безопасности, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение в регионах.

Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Атака на Украину

19 ноября, российская армия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины. Целью врага в этот раз стали западные области Украины.

Как сообщает    "Общественное", во Львове раздавались взрывы. Местные сообщают о перебоях со светом.

Также российские войска ударили по Бурштыну в Ивано-Франковской области "шахедами" и ракетами. В городе были слышны звуки взрывов.

Взрывы раздавались и в Тернополе.

Графики отключения света 19 ноября

  Как   Как сообщает " Укрэнерго", графики почасовых отключений света 19 ноября будут действовать круглосуточно объемом от 1 до 4 очередей.

Также в течение суток будут внедряться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В ведомстве предупредили, что время и объем ограничений могут изменяться.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему   графики отключений электроэнергии   часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.

Автор:
Светлана Манько