Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,89

--0,08

EUR

48,41

--0,10

Наличный курс:

USD

42,01

41,90

EUR

48,85

48,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Минэнерго объяснили почему, графики отключений электроэнергии могут меняться в течение дня

отключение света, свеча, мужчина, щиток
В Минэнерго объяснили отключение света. / Freepik

Министерство энергетики объяснило, почему графики отключений электроэнергии часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками. Основные причины – последствия обстрелов, аварии, а также пики потребления утром и вечером.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Минэнерго.

Почему графики отключений изменяются?

Объем введенных ограничений в энергосистеме зависит от уровня энергопотребления и способности оборудования генерировать и передавать электроэнергию.

На графики отключений могут влиять ключевые факторы:

  • температура воздуха: в холодный или жаркий период потребление электроэнергии значительно растет;
  • время суток: утром и вечером уровень энергопотребления выше, чем днем и ночью;
  • аварии: непредвиденные повреждения на объектах или сетях;
  • новые обстрелы: повреждение критической энергетической инфраструктуры.

Причины введения ограничений

Как отметили в Минэнерго, потребность во введении ограничений возникает после массированных обстрелов. В результате атак энергосистеме не хватает генерации и/или возможности передавать электроэнергию из-за повреждений сетей. Следовательно, возникает потребность в применении мер ограничения потребления.

Решение о введении ограничений принимается как НЭК "Укрэнерго", так и операторами систем распределения (ОСР).

Причинами таких решений могут быть:

  • последствия обстрелов;
  • аварии на объектах генерации и/или в сетях систем передачи и распределения;
  • дефицит мощности в энергосистеме

Кто выполняет команды и отвечает за очереди?

Исполнителями диспетчерских команд о применении мер ограничения (графиков мощности, аварийных или почасовых отключений) являются операторы систем распределения (облэнерго).

В случае применения графиков почасовых отключений, именно облэнерго отвечает за справедливость распределения ограничений между каждой из 6 очередей обесточивания.

Объем введенных ограничений зависит от уровня энергопотребления и способности оборудования генерировать и передавать электроэнергию.

Напомним, 3 ноября 2025 в отдельных регионах Украины ввели ограничение потребления электроэнергии для населения и промышленности, но позже их отменили. По данным "Укрэнерго" возвращение мер ограничения прогнозируется на период вечернего пика потребления - с 16:00 до 22:00.

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Автор:
Татьяна Ковальчук