В Минэнерго объяснили почему, графики отключений электроэнергии могут меняться в течение дня
Министерство энергетики объяснило, почему графики отключений электроэнергии часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками. Основные причины – последствия обстрелов, аварии, а также пики потребления утром и вечером.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Минэнерго.
Почему графики отключений изменяются?
Объем введенных ограничений в энергосистеме зависит от уровня энергопотребления и способности оборудования генерировать и передавать электроэнергию.
На графики отключений могут влиять ключевые факторы:
- температура воздуха: в холодный или жаркий период потребление электроэнергии значительно растет;
- время суток: утром и вечером уровень энергопотребления выше, чем днем и ночью;
- аварии: непредвиденные повреждения на объектах или сетях;
- новые обстрелы: повреждение критической энергетической инфраструктуры.
Причины введения ограничений
Как отметили в Минэнерго, потребность во введении ограничений возникает после массированных обстрелов. В результате атак энергосистеме не хватает генерации и/или возможности передавать электроэнергию из-за повреждений сетей. Следовательно, возникает потребность в применении мер ограничения потребления.
Решение о введении ограничений принимается как НЭК "Укрэнерго", так и операторами систем распределения (ОСР).
Причинами таких решений могут быть:
- последствия обстрелов;
- аварии на объектах генерации и/или в сетях систем передачи и распределения;
- дефицит мощности в энергосистеме
Кто выполняет команды и отвечает за очереди?
Исполнителями диспетчерских команд о применении мер ограничения (графиков мощности, аварийных или почасовых отключений) являются операторы систем распределения (облэнерго).
В случае применения графиков почасовых отключений, именно облэнерго отвечает за справедливость распределения ограничений между каждой из 6 очередей обесточивания.
Напомним, 3 ноября 2025 в отдельных регионах Украины ввели ограничение потребления электроэнергии для населения и промышленности, но позже их отменили. По данным "Укрэнерго" возвращение мер ограничения прогнозируется на период вечернего пика потребления - с 16:00 до 22:00.
Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.