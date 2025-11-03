В Минэнерго объяснили почему, графики отключений электроэнергии могут меняться в течение дня

Министерство энергетики объяснило, почему графики отключений электроэнергии часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками. Основные причины – последствия обстрелов, аварии, а также пики потребления утром и вечером.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Минэнерго.

Почему графики отключений изменяются?

Объем введенных ограничений в энергосистеме зависит от уровня энергопотребления и способности оборудования генерировать и передавать электроэнергию.

На графики отключений могут влиять ключевые факторы:

температура воздуха: в холодный или жаркий период потребление электроэнергии значительно растет;

время суток: утром и вечером уровень энергопотребления выше, чем днем и ночью;

аварии: непредвиденные повреждения на объектах или сетях;

новые обстрелы: повреждение критической энергетической инфраструктуры.

Причины введения ограничений

Как отметили в Минэнерго, потребность во введении ограничений возникает после массированных обстрелов. В результате атак энергосистеме не хватает генерации и/или возможности передавать электроэнергию из-за повреждений сетей. Следовательно, возникает потребность в применении мер ограничения потребления.

Решение о введении ограничений принимается как НЭК "Укрэнерго", так и операторами систем распределения (ОСР).

Причинами таких решений могут быть:

последствия обстрелов;

аварии на объектах генерации и/или в сетях систем передачи и распределения;

дефицит мощности в энергосистеме

Кто выполняет команды и отвечает за очереди?

Исполнителями диспетчерских команд о применении мер ограничения (графиков мощности, аварийных или почасовых отключений) являются операторы систем распределения (облэнерго).

В случае применения графиков почасовых отключений, именно облэнерго отвечает за справедливость распределения ограничений между каждой из 6 очередей обесточивания.

Объем введенных ограничений зависит от уровня энергопотребления и способности оборудования генерировать и передавать электроэнергию.

Напомним, 3 ноября 2025 в отдельных регионах Украины ввели ограничение потребления электроэнергии для населения и промышленности, но позже их отменили. По данным "Укрэнерго" возвращение мер ограничения прогнозируется на период вечернего пика потребления - с 16:00 до 22:00.

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.