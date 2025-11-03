- Категорія
У Міненерго пояснили чому, графіки відключень електроенергії можуть змінюватися впродовж дня
Міністерство енергетики надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками. Основні причини – наслідки обстрілів, аварії, а також піки споживання вранці та ввечері.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Міненерго.
Чому графіки відключень змінюються?
Обсяг запроваджених обмежень у енергосистемі залежить від рівня енергоспоживання та від здатності обладнання генерувати й передавати електроенергію.
На графіки відключень можуть впливати ключові фактори:
- температура повітря: у холодний чи спекотний період споживання електроенергії значно зростає;
- час доби: вранці та ввечері рівень енергоспоживання є вищим, ніж удень і вночі;
- аварії: непередбачувані пошкодження на об'єктах чи в мережах;
- нові обстріли: пошкодження критичної енергетичної інфраструктури.
Причини запровадження обмежень
Як зазначили в Міненерго, потреба у запровадженні обмежень виникає після масованих обстрілів. Внаслідок атак енергосистемі не вистачає генерації та/або можливості передавати електроенергію через пошкодження мереж. Відтак, виникає потреба у застосуванні заходів обмеження споживання.
Рішення про запровадження обмежень ухвалюється як НЕК "Укренерго", так і операторами систем розподілу (ОСР).
Причинами таких рішень можуть бути:
- наслідки обстрілів;
- аварії на об'єктах генерації та/або в мережах систем передачі та розподілу;
- дефіцит потужності в енергосистемі.
Хто виконує команди та відповідає за черги?
Виконавцями диспетчерських команд про застосування заходів обмеження (графіків потужності, аварійних або погодинних відключень) є оператори систем розподілу (обленерго).
У разі застосування графіків погодинних відключень саме обленерго відповідає за справедливість розподілу обмежень між кожною із 6 черг знеструмлення.
Обсяг запроваджених обмежень залежить від рівня енергоспоживання і здатності обладнання генерувати та передавати електроенергію.
Нагадаємо, 3 листопада 2025 року в окремих регіонах України запровадили обмеження споживання електроенергії для населення та промисловості, але пізніше їх скасували. За даними "Укренерго" повернення заходів обмеження прогнозується на період вечірнього піку споживання – з 16:00 до 22:00.
Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.