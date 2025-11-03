Запланована подія 2

Новини
У Міненерго пояснили чому, графіки відключень електроенергії можуть змінюватися впродовж дня

відключення світла, свічка, чоловік, щиток
У Міненерго пояснили відключення світла. / Freepik

Міністерство енергетики надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками. Основні причини – наслідки обстрілів, аварії, а також піки споживання вранці та ввечері.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Міненерго.

Чому графіки відключень змінюються?

Обсяг запроваджених обмежень у енергосистемі залежить від рівня енергоспоживання та від здатності обладнання генерувати й передавати електроенергію.

На графіки відключень можуть впливати ключові фактори:

  • температура повітря: у холодний чи спекотний період споживання електроенергії значно зростає; 
  • час доби: вранці та ввечері рівень енергоспоживання є вищим, ніж удень і вночі; 
  • аварії: непередбачувані пошкодження на об'єктах чи в мережах; 
  • нові обстріли: пошкодження критичної енергетичної інфраструктури.

Причини запровадження обмежень

Як зазначили в Міненерго, потреба у запровадженні обмежень виникає після масованих обстрілів. Внаслідок атак енергосистемі не вистачає генерації та/або можливості передавати електроенергію через пошкодження мереж. Відтак, виникає потреба у застосуванні заходів обмеження споживання.

Рішення про запровадження обмежень ухвалюється як НЕК "Укренерго", так і операторами систем розподілу (ОСР).

Причинами таких рішень можуть бути:

  • наслідки обстрілів; 
  • аварії на об'єктах генерації та/або в мережах систем передачі та розподілу; 
  • дефіцит потужності в енергосистемі.

Хто виконує команди та відповідає за черги?

Виконавцями диспетчерських команд про застосування заходів обмеження (графіків потужності, аварійних або погодинних відключень) є оператори систем розподілу (обленерго).

У разі застосування графіків погодинних відключень саме обленерго відповідає за справедливість розподілу обмежень між кожною із 6 черг знеструмлення.

Обсяг запроваджених обмежень залежить від рівня енергоспоживання і здатності обладнання генерувати та передавати електроенергію.

Нагадаємо, 3 листопада 2025 року в окремих регіонах України запровадили обмеження споживання електроенергії для населення та промисловості, але пізніше їх скасували. За даними "Укренерго" повернення заходів обмеження прогнозується на період вечірнього піку споживання – з 16:00 до 22:00. 

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Автор:
Тетяна Ковальчук