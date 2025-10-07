Відключення світла та газу: Міненерго розробило сценарії проходження опалювального сезону на всі випадки

Сценарії проходження опалювального сезону розроблені з урахуванням всіх викликів, але говорити про можливість тривалих відключень світла та газу для споживачів поки зарано.

Як пише Delo.ua, про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, говорити про те, що в Україні будуть довготривалі відключення світла, зарано.

"Ми тримаємо ситуацію під контролем і намагаємося робити все необхідне, щоб цього уникнути. Але маємо досвід попередніх років, коли ситуація могла змінюватися щодня. Тому готові до різних, в тому числі найгірших варіантів, ", - запевнила Гринчук.

Вона переконана, що спільними зусиллями вдасться зберегти стабільність енергосистеми і обійтися без довготривалих відключень. Але все залежить від результатів атак РФ, а також від швидкості відновлення.

"Я не буду, як більшість експертів перед зимою, прогнозувати, що у нас буде по 10-12-20 годин без світла. Ми це чуємо постійно",- підкреслила міністерка.

Відносно можливих відключень газу споживачам, вона зазначила, що "розглядаються різні сценарії на різні випадки", однак висловила сподівання, що не доведеться вдаватися до найгірших з них.

"Раніше ми графіки відключення газу не застосовували, але використовуючи досвід в електриці, напрацювали їх. Утім, робимо все можливе, щоб не застосовувати такі механізми", - наголосила Гринчук.

Раніше у Міненерго спростували інформацію, яка масово поширюється у соцмережах і Telegram-каналах про нібито запровадження екстрених відключень електроенергії по всій країні.

У відомстві підкреслили, що правдиві графіки обмежень електропостачання, якщо вони запроваджуються, публікують виключно офіційні ресурси обленерго.

Росіяни знову б’ють по енергетиці: чи готуватися українцям до нових відключень світла

Останні масові відключення електроенергії країна пережила влітку 2024. Тоді росіяни знищили близько 9 ГВт теплової генерації, а атомні електростанції увійшли в сезон ремонтів. Пік обмежень припав на липень, коли через спеку споживання електроенергії суттєво зросло, а графіки відключень світла діяли цілодобово, а світла в оселях українців не було 66% годин місяця.

Але попри вкрай песимістичні прогнози взимку 2024/2025 графіків відключень для побутових споживачів не було, оскільки пошкоджену генерацію вдалося частково відновити, а також суттєво збільшити імпорт електроенергії з сусідніх країн ЄС. До того ж блекаути стали стимулом для громад, бізнесу та населення будувати нову розподілену генерацію, що менш вразлива до російських атак.

На тлі нових масштабних обстрілів України, гендиректор енергокомпанії гендиректор Yasno Сергій Коваленко закликав українців заряджати павербанки та запасатися ліхтариками.

Однак експерти вважають, що приводу для паніки немає, енергосистема зараз в значно кращому стані ніж торік. І навіть за негативного сценарію повернення графіків відключень обмеження будуть не такими тривалими, як влітку 2024. Детальніше про це читайте в статті Delo.ua.