Українців попередили про поширення дезінформації щодо екстрених відключень світла

У Міністерстві енергетики України спростували інформацію, яка масово поширюється у соцмережах і Telegram-каналах про нібито запровадження екстрених відключень електроенергії по всій країні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Там зауважили, що фейкові повідомлення часто супроводжуються підробленими графіками для різних міст та використанням логотипа міністерства.

"Якщо ви бачите повідомлення про відключення світла із закликом підписатися на невідомий Telegram-канал для отримання деталей – це ознака обману та, ймовірно, частина російської інформаційно-психологічної операції", - наголосили в Міненерго.

Там зазначили, що таким чином шахраї намагаються збільшити аудиторію своїх каналів, поширюючи неправдиву інформацію.

В Міненерго підкреслили, що правдиві графіки обмежень електропостачання, якщо вони запроваджуються, публікують виключно офіційні ресурси обленерго.

"Щоб не стати жертвою дезінформації, закликаємо довіряти лише перевіреним джерелам. Завжди перевіряйте інформацію на офіційних сторінках НЕК "Укренерго", Міненерго та обленерго у вашому регіоні", - підсумували у відомстві.

В НЕК "Укренерго" повідомили, що наразі ситуація в енергосистемі України залишається стабільною і контрольованою.

Атаки на енергетичну інфраструктуру

У ніч на неділю, 5 жовтня, російська окупаційна армія здійснила масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру, уразивши цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом в опалювальний період, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Він підкреслив, що ці об'єкти не мають жодного військового значення, а їхня єдина функція – постачання газу населенню.

У ніч проти 4 жовтня внаслідок атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури постраждала Чернігівська область. Аварійні відключення електроенергії торкнулися близько 50 тисяч споживачів.

3 жовтня російські війська здійснили наймасованішу комбіновану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Під удар потрапили об’єкти газотранспортної системи та газовидобутку, зокрема на Харківщині та Полтавщині. Внаслідок влучань і падіння уламків пошкоджено енергооб’єкти та приватне домоволодіння.

Росіяни знову б’ють по енергетиці: чи готуватися українцям до нових відключень світла

Останні масові відключення електроенергії країна пережила влітку 2024. Тоді росіяни знищили близько 9 ГВт теплової генерації, а атомні електростанції увійшли в сезон ремонтів. Пік обмежень припав на липень, коли через спеку споживання електроенергії суттєво зросло, а графіки відключень світла діяли цілодобово, а світла в оселях українців не було 66% годин місяця.

Але попри вкрай песимістичні прогнози взимку 2024/2025 графіків відключень для побутових споживачів не було, оскільки пошкоджену генерацію вдалося частково відновити, а також суттєво збільшити імпорт електроенергії з сусідніх країн ЄС. До того ж блекаути стали стимулом для громад, бізнесу та населення будувати нову розподілену генерацію, що менш вразлива до російських атак.

На тлі нових масштабних обстрілів України, гендиректор енергокомпанії гендиректор Yasno Сергій Коваленко закликав українців заряджати павербанки та запасатися ліхтариками.

Однак експерти вважають, що приводу для паніки немає, енергосистема зараз в значно кращому стані ніж торік. І навіть за негативного сценарію повернення графіків відключень обмеження будуть не такими тривалими, як влітку 2024. Детальніше про це читайте в статті Delo.ua.