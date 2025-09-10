Росіяни знову б’ють по енергетиці: чи готуватися українцям до нових відключень світла

На тлі нових масштабних обстрілів України, гендиректор енергокомпанії гендиректор Yasno Сергій Коваленко закликав українців заряджати павербанки та запасатися ліхтариками. Однак опитані Delo.ua експерти вважають, що приводу для паніки немає, енергосистема зараз в значно кращому стані ніж торік. І навіть за негативного сценарію повернення графіків відключень обмеження будуть не такими тривалими, як влітку 2024.

З початком осені росіяни посилили інтенсивність атак на Україну. В ніч на 7 вересня росіяни випустили по Україні понад 800 дронів разом з ракетами, що стало наймасовішою атакою від початку повномасштабної війни. На наступний день цілями масових обстрілів стали об'єкти енергетики. В Міненерго заявили, що російські військові влучили в об'єкт теплової генерації на Київщині. В наслідок цього в кількох районах столиці та області фіксувалися перебої з електропостачанням.

Збільшення кількості ракет та дронів перевантажують українську протиповітряну оборону та збільшують ймовірність їх влучання в ціль. При цьому з такими наслідками масованих атак на енергетику, як графіки відключень світла українці вже добре знайомі.

Останні масові відключення електроенергії країна пережила влітку 2024. Тоді росіяни знищили близько 9 ГВт теплової генерації, а атомні електростанції увійшли в сезон ремонтів. Пік обмежень припав на липень, коли через спеку споживання електроенергії суттєво зросло, а графіки відключень світла діяли цілодобово, а світла в оселях українців не було 66% годин місяця.

Але попри вкрай песимістичні прогнози взимку 2024/2025 графіків відключень для побутових споживачів не було, оскільки пошкоджену генерацію вдалося частково відновити, а також суттєво збільшити імпорт електроенергії з сусідніх країн ЄС. До того ж блекаути стали стимулом для громад, бізнесу та населення будувати нову розподілену генерацію, що менш вразлива до російських атак.

Стан української енергосистеми кращий ніж торік

На думку директора спеціальних програм НТЦ “Психея” Геннадія Рябцева, росіяни не припиняли атакувати українську енергосистему влітку 2025. Впродовж останніх місяців відбувалися активні обстріли енергетичної інфраструктури Чернігівщини, Харківщини, Одещини, Київщини, а також Дніпропетровщини. Внаслідок цих обстрілів періодично знеструмлювались цілі населені пункти, але ці відключення не були тривалими. До того ж за словами експерта, енергетики та влада готуються до наступного опалювального сезону та враховують ймовірність посилення обстрілів.

"Зараз очікується завершення ремонтів на АЕС та введення в експлуатацію двох третин від генерації, що вийшла з ладу внаслідок обстрілів в минулому та позаминулому роках. Крім того, є просування у встановленні об'єктів розподіленої генерації, а енергетики мають резерв як критичного обладнання, так і потужностей", — каже Рябцев.

На думку Рябцева сценарії на цей опалювальний сезон набагато оптимістичніші за ті, які країна переживала у 2022 та 2024. Хоча небезпека виведення з ладу об'єктів критичної інфраструктури внаслідок атак існує, світло вимикатимуть лише в регіонах які постраждали та на той час поки енергетики лагодитимуть пошкоджені об'єкти чи підключатимуть резервне живлення. А підстав масово запроваджувати графіки на всій території України, на думку експерта наразі немає.

Українцям краще підготуватись до можливих відключень

Втім інші експерти не виключають сценарію, за якого графіки можуть повернутися в життя українців.

Колишня в.о. міністра енергетики Ольга Буславець також зауважує, що підстав для паніки через нещодавні удари по енергетичній інфраструктурі поки немає. Зараз енергосистема переживає найсприятливіший період, коли споживання мінімальне: ще не холодно, але вже не жарко. До того ж багато пошкоджених об'єктів генерації вже відремонтовано. А енергетичні компанії вже мають досвід попередніх масованих атак та готуються до їх повторення.

Водночас Буславець зауважує, що якщо росіяни продовжуватимуть масовано бити по електростанціях, в енергосистемі можуть бути проблеми.

"Обмежень звичайно слід очікувати та варто до них готуватись і згадувати той досвід який українці вже пережили", — зауважила екс-міністерка.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко також вважає, що стан енергосистеми зараз набагато кращий ніж був рік тому. При цьому експерт не виключає, що в разі продовження інтенсивних та сфокусованих атак на об'єкти енергетики (в першу чергу на об'єкти теплової генерації) країну очікуватиме дефіцит генерації. Це може призвести як до регіональних, так і до загальнонаціональних обмежень.

"Відключення не стануть катастрофою. Українці вже мають досвід проходження навіть складніших періодів, ніж ті, які ми можемо очікувати цього опалювального сезону", — зауважує Харченко.