Через черговий удар ворога по енергетиці українців закликали зарядити павербанки, запастися ліхтариками, їжею та водою

У звʼязку з черговими ударами ворога по енергетиці, українцям варто зарядити павербанки, запастися ліхтариками, тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.

Як пише Delo.ua, про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Він зауважив, що осінь трохи тривожна пора для енергетиків.

"Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає", - констатував Коваленко.

За його словами, у будь-якому разі, висновки від усіх попередніх атак на енергетичну інфраструктуру зроблені, а енергетики вже мають досвід і точно знають, що і як краще робити у разі атак.

До чого готуватися бізнесу та населенню

Коваленко закликав людей і бізнес не панікувати, але бути готовими до різних сценаріїв.

Населенню:

запастись павербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних;

продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;

підживлювати усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд;

тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.

Бізнесу:

провести технічний огляд та перевірити свої генератори та інші установки резервного живлення, які використовувались, коли були відключення світла;

подумати про системи безперебійного живлення (ДБЖ).

"Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати", - констатував Коваленко.

Атака на енергосистему

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня Росія здійснила атаку на українську енергосистему. Під масованим обстрілом опинився один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.

Українські моніторингові та новинні Telegram-канали пишуть, що дрони атакували Трипільську теплоелектростанцію на південь від Києва. Вона ще у квітні минулого року була знищена ракетним ударом.

Через ворожий удар у низці районів столиці та області зафіксовані перебої з електропостачанням.

Зауважимо, в травні 2024 після російських масованих обстрілів енергооб'єктів та виводу в ремонти енергоблоків АЕС в енергосистемі виник дефіцит і були запроваджені графіки відключень електроенергії. Пік обмежень припав на липень, коли через спеку споживання електроенергії суттєво зросло.

Під час опалювального сезону 2024/2025 графіки відключень для побутових споживачів не застосовувались, оскільки пошкоджену генерацію вдалося частково відновити, а також суттєво збільшити імпорт електроенергії з сусідніх країн ЄС. Так само без відключень світла в Україні минуло й цьогорічне літо.