Из-за очередного удара врага по энергетике украинцев призвали зарядить павербанки, запастись фонариками, едой и водой

Отключения электроэнергии могут вернуться / Depositphotos

В связи с очередными ударами врага по энергетике, украинцам следует зарядить павербанки, запастись фонариками, держать дома запас воды и быстро не портящейся пищи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Он отметил, что осень немного тревожная пора для энергетиков.

"Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы особого оптимизма, нет", - констатировал Коваленко.

По его словам, в любом случае выводы от всех предыдущих атак на энергетическую инфраструктуру сделаны, а энергетики уже имеют опыт и точно знают, что и как лучше делать в случае атак.

К чему готовиться бизнесу и населению

Коваленко призвал людей и бизнес не паниковать, но быть готовыми к разным сценариям.

Населению:

  • запастись павербанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся;
  • продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;
  • подпитывать все гаджеты и павербанки, чтобы у них был полный заряд;
  • держать дома запас воды и пищи, которая быстро не портится.

Бизнеса:

  • провести технический осмотр и проверить свои генераторы и другие установки резервного питания, которые использовались при отключении света;
  • подумать о системах бесперебойного питания (ИБП).

"Надеемся, что оно все нам не понадобится этой осенью, но лучше быть готовым и ничем не воспользоваться, чем не быть готовым и паниковать", - констатировал Коваленко.

Атака на энергосистему

Напомним, в ночь на 8 сентября Россия совершила атаку на украинскую энергосистему. Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области.

Украинские мониторинговые и новостные Telegram-каналы пишут, что дроны атаковали Трипольскую теплоэлектростанцию к югу от Киева. Она еще в апреле прошлого года была   уничтожена ракетным ударом.

Из-за вражеского удара в ряде районов столицы и области зафиксированы перебои с электроснабжением.

Заметим, в мае 2024 г. после российских массированных обстрелов энергообъектов и вывода в ремонты энергоблоков АЭС в энергосистеме возник дефицит и были введены графики отключений электроэнергии. Пик ограничений пришелся на июль, когда из-за жары потребление электроэнергии существенно выросло.

Во время отопительного сезона 2024/2025 г. графики отключений для бытовых потребителей не применялись, поскольку поврежденную генерацию удалось частично восстановить, а также существенно увеличить импорт электроэнергии из соседних стран ЕС. Так же без отключений света в Украине прошло и лето этого года.

Автор:
Светлана Манько