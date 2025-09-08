РФ атаковала энергосистему: в части Киева и области фиксируют перебои с электроснабжением

В ночь на 8 сентября Россия совершила атаку на украинскую энергосистему. Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Там отмечают, что цель врага очевидна - нанести еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы.

"Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура – это не военные цели. Враг четко понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре", – отмечают в Минэнерго.

В настоящее время спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела и делают все возможное, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию.

О любых изменениях в энергоснабжении Минэнерго будет информировать дополнительно.

В ведомстве не уточняют, какой объект был атакован, но украинские мониторинговые и новостные Telegram-каналы пишут, что дроны атаковали Трипольскую теплоэлектростанцию к югу от Киева. Она еще в апреле прошлого года была уничтожена ракетным ударом.

В настоящее время в ряде районов столицы и области зафиксированы перебои с электроснабжением.

Украина не смогла спасти почти все ТЭС

Напомним, что в результате массированных российских атак Украина потеряла более 9 ГВт мощностей генерации. Критические повреждения (более 80%) получили частные теплоэлектростанции, среди которых Ладыжинская, Бурштынская, Добротворская, Трипольская, Змиевская, Кураховская и Приднепровская ТЭС.

Отметим, что Кабинет министров решил выделить более 1,5 миллиарда гривен на восстановление двух разрушенных ТЭС – Змиевской и Трипольской.

Также, что "Центрэнерго" по результатам соответствующих тендеров договорилось с консорциумом "Строительно-энергетическая компания" о реконструкции открытого распределительного устройства с внедрением физической защиты на Трипольский и Змиевской ТЭС – за 257,3 и 263 миллиона гривен соответственно.