Правительство выделило более 1,5 млрд грн для восстановления Змиевской и Трипольской ТЭС

Во время заседания правительства 17 мая было решено выделить более 1,5 млрд. гривен на восстановление двух тепловых электростанций, а именно Змиевской и Трипольской, которые были повреждены в результате российской агрессии.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, 726 млн. грн. из резервного фонда государственного бюджета получила государственная компания "Центрэнерго", а еще 826 млн. грн. выделили из фонда ликвидации последствий агрессии.

"Ожидаем максимальной эффективности в использовании этих средств. Работы должны происходить максимально быстро", - подчеркнул чиновник.

ТЭС уничтожены в результате атаки РФ

11 апреля страна-агрессор РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами. Ее целями стали в основном объекты энергетической инфраструктуры. В результате вражеского нападения была полностью разрушена Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области.

Трипольская ТЭС обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях. Она подлежит восстановлению, однако из-за угрозы атак со стороны России и нехватки ПВО восстановления ТЭС – это бесполезное дело.

ПАО "Центрэнерго", который являлся оператором трех ТЭС, потеряло 100% генерации. Поскольку Змиевская ТЭС, расположена в Харьковской области, была уничтожена 22 марта, а Углегорская ТЭС в Донецкой – 25 июля 2022 года.

В "Укрэнерго" отметили, что потеря Трипольской ТЭС, как и любого крупного объекта генерации, негативно сказалась на энергобалансе, поскольку из-за ее уничтожения в пиковые часы суток у Украины будет меньше внутренней мощности для покрытия потребления.