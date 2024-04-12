В Украине возводят защиту от дронов и ракет на 22 подстанциях – Минвосстановления

Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры работает над возведением защиты от дронов и ракет на 22 подстанциях: большинство из них уже защищены от вражеских беспилотников.

Об установлении защитных сооружений рассказал в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

В эфире телемарафона чиновник уточнил, что полностью защитить объекты энергетической инфраструктуры может только строительство новых подстанций, погруженных под землю: это ІІІ уровень защиты. Проекты строительства украинское правительство разрабатывало с украинскими, американскими, британскими, японскими и немецкими военными и энергетиками.

Отмечается, что испытания сооружений ІІІ типа защиты доказали, что они способны уберечь от ракет любого типа. Однако возведение такой защиты требует дополнительного финансирования.

"Надеюсь, что в бюджете найдем дополнительные деньги или наши партнеры нас поддержат, и так же 22 ключевые подстанции будут защищены третьим уровнем защиты", - сказал вице-премьер-министр.

Кубраков также заявил, что в этом году энергетическая система Украины лучше подготовлена к российским атакам. В частности, защита была сосредоточена на II уровне, то есть от "шахедов".

"Несколько областей, которые сейчас подвергаются наибольшим атакам, запитываются именно через трансформаторы, защищенные вторым уровнем защиты. То есть на эти конструкции уже осуществлялась не одна атака, и они выдержали их и, я надеюсь, и далее будут выдерживать защиту”, – сказал министр.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство приняло решение, которое позволит профинансировать закупку средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы) для защиты объектов критической инфраструктуры.

Украинская энергосистема нуждается в защите

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 11 апреля обстреляла объекты критической инфраструктуры в четырех регионах Украины. В результате этого есть серьезные повреждения оборудования. В частности, полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала электрическом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

В результате этого компания "Центрэнерго", являвшаяся оператором трех ТЭС, потеряла 100% генерации. Змиевская ТЭС, расположенная в Харьковской области, была уничтожена незадолго до этого, 22 марта, а уничтоженная в ходе боевых действий Углегорская ТЭС в Донецкой области находится под оккупацией еще с 25 июля 2022 года.

Учитывая текущую ситуацию в энергосистеме, министр энергетики Герман Галущенко посоветовал украинцам готовиться к любым сценариям и на всякий случай запасаться генераторами. Чиновник отметил, что сейчас система работает стабильно благодаря круглосуточному труду энергетиков и сил ПВО, а также из-за введения ряда решений, позволяющих удерживать ситуацию.

В свою очередь, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" призвала граждан экономить электроэнергию. Украинцев просят ограничить использование мощных электрических приборов в вечерние часы, особенно с 19:00 до 21:00, во избежание дефицита в системе.