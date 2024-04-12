В Україні зводять захист від дронів та ракет на 22 підстанціях – Мінвідновлення

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури працює над зведенням захисту від дронів та ракет на 22 підстанціях: більшість з них уже захищені від ворожих безпілотників.

Про встановлення захисних споруд розповів під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад віцепремʼєр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

В ефірі телемарафону урядовець уточнив, що повністю захистити об’єкти енергетичної інфраструктури може лише будівництво нових підстанцій, занурених під землю: це ІІІ рівень захисту. Проєкти будівництва український уряд розробляв з українськими, американськими, британськими, японськими та німецькими військовими та енергетиками.

Зазначається, що випробування споруд ІІІ типу довели, що вони здатні захистити від ракет будь-якого типу. Однак зведення такого захисту потребує додаткового фінансування.

“Сподіваюсь, що в бюджеті знайдемо додаткові гроші або наші партнери нас підтримають, і так само 22 ключові підстанції будуть захищені третім рівнем захисту”, - сказав віцепрем'єр-міністр.

Кубраков також заявив, що цього року енергетична система України підготовлена до російських атак краще. Зокрема, захист був зосереджений на ІІ рівні, тобто від “шахедів”.

“Декілька областей, які зараз піддаються найбільшим атакам, живляться саме шляхом трансформаторів, які захищені другим рівнем захисту. Тобто на ці конструкції вже були не одні атаки і вони витримали їх і, я сподіваюсь, що і надалі будуть витримувати захист”, – сказав міністр.

У свою чергу, прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд ухвалив рішення, яке дасть змогу профінансувати закупівлю засобів РЕБ (радіоелектронної боротьби) для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Українська енергосистема потребує захисту

Армія країни-агресора РФ у ніч проти 11 квітня обстріляла об'єкти критичної інфраструктури у чотирьох регіонах України. Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання. Зокрема, повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

В результаті цього компанія "Центренерго", яка була оператором трьох ТЕС, втратив 100% генерації. Зміївська ТЕС, розташована в Харківській області, була знищена незадовго до цього, 22 березня, а знищена під час бойових дій Вуглегірська ТЕС у Донецькій області знаходиться під окупацією ще з 25 липня 2022 року.

З огляду на поточну ситуацію в енергосистемі, міністр енергетики Герман Галущенко порадив українцям готуватися до будь-яких сценаріїв і про всяк випадок запасатися генераторами. Урядовець зауважив, що наразі система працює стабільно завдяки цілодобовій праці енергетиків та сил ППО, а також через введення низки рішень, що дають можливість втримувати ситуацію.

Своєю чергою, Національна енергетична компанія “Укренерго” закликала громадян економити електроенергію. Українців просять обмежити використання потужних електричних приладів у вечірні години, особливо з 19:00 до 21:00, щоб уникнути дефіциту в системі.