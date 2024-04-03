Литва передасть Україні енергообладнання для теплових електростанцій

Литва намагається допомогти Україні у відновленні енергосистеми і готова передати устаткування, що дасть змогу відремонтувати енергетичні обʼєкти, які Росія атакувала 22 та 29 березня.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Українські спеціалісти здійснять візит до кількох енергетичних об'єктів Литви щоб перевірити обладнання на його відповідність українським ТЕС, яке в подальшому буде передано в енергетичний сектор України.

Вони зосередять увагу на обладнанні для теплових електростанцій, що має велике значення для української енергетичної галузі, постраждалої від значних втрат у тепловій генерації через ворожі атаки.

Йдеться про великогабаритне устаткування для теплових електростанцій, що є надзвичайно важливим для української енергетики.

Окрім цього, міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс зазначив, що Литва розглядає можливість передачі ще одного потужного автотрансформатора.

Додамо, що енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.

"5 з 6 наших ТЕС серйозно пошкоджено. Ситуація надзвичайно важка…", - написали в конпанії.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомляв, що 22 березня російські окупанти завдали по українській енергосистемі найбільш руйнівної атаки за останні два роки повномасштабної війни.

Десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країні, а загалом у системі втрачено близько 2 ГВт доступної потужності. Зокрема, він зазначив, що значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

В Україні хочуть змінити структуру енергосистеми, щоб вберегти її від атак

Нагадаємо, в ніч на 22 березня росіяни здійснили чи не наймасовішу атаку на українську енергосистему з часу осені 2022. Загалом за оцінкою Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували 151 засіб ураження з яких 92 силам протиповітряної оборони вдалося знищити. Внаслідок ракетної атаки 29 березня були пошкоджені теплові та гідроелектростанції.

Такі атаки вдаються росіянам через те, що наразі енергетичні об'єкти не засекречені, і їх практично неможливо сховати.

Тому в Україні існує необхідність створити нову енергосистему. Це передбачає розробку мережі малих генеруючих станцій, які буде важко та затратно атакувати через їх велику кількість.

Нова структура енергосистеми сприятиме її гнучкості та надійності, забезпечуючи стабільне електропостачання для споживачів.