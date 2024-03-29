Наслідки ракетної атаки для енергосистеми: в яких областях відсутнє світло

Внаслідок російської ракетної атаки пошкоджені теплові та гідроелектростанції.Наразі обмеження діють на Криворіжжі та Харківщині. Надвечір можливі обмеження в східному та дніпровському регіонах. Негода знеструмила понад 200 населених пунктів в 5 областях.

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Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Наслідки атак по енергооб’єктах

Зазначається, що внаслідок нічної масованої атаки постраждали теплові та гідроелектростанції. На об’єктах триває огляд пошкоджень, при потребі працює ДСНС. Одночасно були пошкоджені високовольтні лінії електропередачі 330 кВ «Укренерго», розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

На електростанціях, які були пошкоджені під час атаки 22 березня, триває розбір завалів, відновлення пошкоджень.

Де немає світла

Як повідомили в "Укренерго", зараз, через наслідки нічної атаки обмежено споживання електроенергії тільки на Криворіжжі. В регіоні з ночі діють аварійні відключення.

Надвечір, при зростанні споживання, можливо застосування заходів обмеження споживання в інших областях східного та дніпровського регіонів. Тому українців закликають ощадливо споживати електроенергію .

На Харківщині вночі споживання не обмежувалось, але вранці, із зростанням споживання, диспетчерський центр «Укренерго» був вимушений застосувати заходи обмеження. Наразі, згідно з графіками погодинних відключень обленерго, знеструмлено близько 200 тисяч споживачів.

Знято обмеження на споживання електроенергії в Одеській і Хмельницькій областях.

Виробництво електроенергії

Попри нічний удар по електростанціях, енергосистема працює збалансовано, дефіцит електроенергії не прогнозується.

Грозовий фронт, що проходить Україною, сприяє роботі вітрових електростанцій. На теплових електростанціях включено в роботу три енергоблоки.

Сильний вітер та дощ завдали суттєвих пошкоджень мережам обленерго – на ранок знеструмлено понад 200 населених пунктів в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецький. З інших причин знеструмлено 374 населені пункти

Через бойові дії є знеструмлення в Вінницькій, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Удар по енергетичних об'єктах

Ввечері 28 березня російська армія запустила декілька груп "шахедів", а під ранок 29 березня атакувала Україну крилатими ракетами й балістикою. Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у центральних та західних регіонах України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що вночі відбулася чергова масована атака країни- терориста на українську енергетику.

"Цього разу ворог б’є по об’єктам у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії", - підкреслив Галущенко.

Він додав, що енергетики, рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків.

В ДТЕК уточнили, що окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК: "Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків. За попередньою інформацією, поранено енергетика. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу".

Джерело фото: ua.depositphotos.com