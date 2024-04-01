В Україні хочуть змінити структуру енергосистеми, щоб зменшити збитки від ракетних ударів РФ: що пропонують

У зв’язку з нападами на енергетичну інфраструктуру України існує необхідність у створенні нової складової енергосистеми. Це передбачає розробку мережі малих генеруючих станцій, які буде важко та затратно атакувати через їх велику кількість.

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Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, повідомляє Українське радіо.

Що саме планують змінити

За словами нардепа, наразі енергетичні об'єкти не засекречені, і їх практично неможливо сховати.

"Йде робота над тим, щоб трохи змінити архітектуру енергетичної мережі, щоб у нас додалося більше дрібної, розподіленої децентралізованої генерації, наближеної до кінцевого споживача. Простими словами: коли ми маємо 5-10 великих електростанцій, то вони є цілями і їх можна вражати. Коли у нас будуть сотні дрібних електростанцій, які будуть розташовуватися біля споживачів, зон, де є серйозне споживання електроенергії, то дрібні об'єкти обстрілювати ракетами буде практично нереально або дуже дорого", - пояснив Герус.

Він додав, що в рамках цієї роботи вже встановлюється багато сонячних електростанцій та велика кількість газових електростанцій (переважно у містах).

Герус пояснив, що нова структура енергосистеми сприятиме її гнучкості та надійності, забезпечуючи стабільне електропостачання для споживачів.

Збитки від обстрілів РФ енергосистеми України

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Світлана Грінчук повідомила, що сума збитків від обстрілів енергосистеми України становить $11,5 млрд, але вона не враховує наймасштабнішу атаку на українську енергетику, яку ворог здійснив 22 березня.

Збиток НЕК "Укренерго" від атак російських військ по енергосистемі України за останні дні орієнтовно сягає €90-100 млн, повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомляв, що 22 березня російські окупанти завдали по українській енергосистемі найбільш руйнівної атаки за останні два роки повномасштабної війни. Десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країні, а загалом у системі втрачено близько 2 ГВт доступної потужності. Зокрема, він зазначив, що значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

З огляду на безпекову ситуацію в країні та активізацію масованих ударів ворога по об’єктах енергетичної системи по всій території України, Міністерство енергетики України звернулося до представників влади і всіх українців не озвучувати публічно детальну інформацію щодо наслідків ударів ворожої армії.