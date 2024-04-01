В Украине хотят изменить структуру энергосистемы, чтобы уменьшить ущерб от ракетных ударов РФ: что предлагают

В связи с нападениями на энергетическую инфраструктуру Украины существует необходимость создания новой составляющей энергосистемы. Это предполагает разработку сети малых генерирующих станций, которые будет тяжело и затратно атаковать из-за их большого количества.

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Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, сообщает Украинское радио.

Что именно планируют изменить

По словам нардепа, в настоящее время энергетические объекты не засекречены, и их практически невозможно скрыть.

"Идет работа над тем, чтобы немного изменить архитектуру энергетической сети, чтобы у нас добавилось больше мелкой, распределенной децентрализованной генерации, приближенной к конечному потребителю. Простыми словами: когда мы имеем 5-10 больших электростанций, то они цели и их можно поражать. Когда у нас будут сотни мелких электростанций, которые будут размещаться возле потребителей, зон, где есть серьезное потребление электроэнергии, то мелкие объекты обстреливать ракетами будет практически нереально или очень дорого", - пояснил Герус.

Он добавил, что в рамках этой работы уже устанавливаются многие солнечные электростанции и большое количество газовых электростанций (преимущественно в городах).

Герус объяснил, что новая структура энергосистемы будет способствовать ее гибкости и надежности, обеспечивая стабильное электроснабжение потребителей.

Ущерб от обстрелов РФ энергосистемы Украины

Напомним, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что сумма ущерба от обстрелов энергосистемы Украины составляет $11,5 млрд, но она не учитывает самую масштабную атаку на украинскую энергетику, которую враг осуществил 22 марта.

Ущерб НЭК "Укрэнерго" от атак российских войск по энергосистеме Украины за последние дни ориентировочно достигает €90-100 млн, сообщил глава правления компании Владимир Кудрицкий.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщал, что 22 марта российские оккупанты нанесли по украинской энергосистеме наиболее разрушительную атаку за последние два года полномасштабной войны. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране, а всего в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности. В частности, он отметил, что значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Учитывая ситуацию в стране и активизацию массированных ударов врага по объектам энергетической системы по всей территории Украины, Министерство энергетики Украины обратилось к представителям власти и всем украинцам не озвучивать публично подробную информацию о последствиях ударов вражеской армии.