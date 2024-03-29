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Минэнерго после заявлений ДТЭК призвало молчать о разрушении конкретных электростанций в результате атак РФ
Министерство энергетики Украины обратилось к представителям власти и всем украинцам не озвучивать публично подробную информацию о последствиях ударов вражеской армии.
Об этом говорится в пресс-релизе органа.
Отмечается, что учитывая ситуацию в стране и активизацию массированных ударов врага по объектам энергетической системы по всей территории Украины, Минэнерго обращается ко всем органам государственной власти и органам местного самоуправления, государственным и частным предприятиям и компаниям, представителям СМИ и экспертов, а также всем украинцам с просьбой:
- НЕ озвучивать публично (в эфирах телеканалов и радиоэфирах, в СМИ, соцсетях) подробную информацию о последствиях ударов.
- НЕ называть конкретные объекты попаданий.
- НЕ предоставлять детали о конкретных объектах и привязках к местности, куда было или не было попадания средств воздушного нападения.
- НЕ уточнять количество попаданий и места попаданий.
- НЕ предоставлять информацию в конкретных цифрах и показателях - по отключениям, дефициту электроэнергии и т.д.
- НЕ предоставлять врагу ценную информацию, которую он обязательно будет использовать для дальнейшего координирования своих действий и планирования новых атак.
В Минэнерго подчеркивают, что разглашение такой информации является очень большой угрозой, ведь вражеская разведка активно работает по открытым источникам информации.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Напомним, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщал, что 22 марта российские оккупанты совершили по украинской энергосистеме наиболее разрушительную атаку за последние два года полномасштабной войны. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране, а всего в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности. В частности, он отметил, что значительные разрушения получили Бурштынская и Ладыжинская ТЭС на Виннитчине.
Также в ДТЭК рассказали о последствиях атаки на Приднепровскую ТЭС.
"Это уже третья станция ДТЭК, которая в течение последних двух недель была атакована россиянами. На прошлой неделе это была Криворожская станция, раньше Кураховская станция. Очень много дронов попали в станцию - повреждено критическое крупногабаритное оборудование, важное для работы станции", - рассказал тогда Сахарук.
Добавим, что в пресс-службе ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" отмечали, что из-за российских ударов 22 марта, повлекших разрушение энергетических объектов, в настоящее время электропитание Харькова происходит силами других регионов, а на восстановление теплоцентрали понадобятся годы. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что враг фактически уничтожил основные энергетические объекты, за счет которых питался город.
Фото: ua.depositphotos.com