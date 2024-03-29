Минэнерго после заявлений ДТЭК призвало молчать о разрушении конкретных электростанций в результате атак РФ

Министерство энергетики Украины обратилось к представителям власти и всем украинцам не озвучивать публично подробную информацию о последствиях ударов вражеской армии.

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Об этом говорится в пресс-релизе органа.

Отмечается, что учитывая ситуацию в стране и активизацию массированных ударов врага по объектам энергетической системы по всей территории Украины, Минэнерго обращается ко всем органам государственной власти и органам местного самоуправления, государственным и частным предприятиям и компаниям, представителям СМИ и экспертов, а также всем украинцам с просьбой:

НЕ озвучивать публично (в эфирах телеканалов и радиоэфирах, в СМИ, соцсетях) подробную информацию о последствиях ударов.

НЕ называть конкретные объекты попаданий.

НЕ предоставлять детали о конкретных объектах и привязках к местности, куда было или не было попадания средств воздушного нападения.

НЕ уточнять количество попаданий и места попаданий.

НЕ предоставлять информацию в конкретных цифрах и показателях - по отключениям, дефициту электроэнергии и т.д.

НЕ предоставлять врагу ценную информацию, которую он обязательно будет использовать для дальнейшего координирования своих действий и планирования новых атак.

В Минэнерго подчеркивают, что разглашение такой информации является очень большой угрозой, ведь вражеская разведка активно работает по открытым источникам информации.

Напомним, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщал, что 22 марта российские оккупанты совершили по украинской энергосистеме наиболее разрушительную атаку за последние два года полномасштабной войны. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране, а всего в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности. В частности, он отметил, что значительные разрушения получили Бурштынская и Ладыжинская ТЭС на Виннитчине.

Также в ДТЭК рассказали о последствиях атаки на Приднепровскую ТЭС.

"Это уже третья станция ДТЭК, которая в течение последних двух недель была атакована россиянами. На прошлой неделе это была Криворожская станция, раньше Кураховская станция. Очень много дронов попали в станцию - повреждено критическое крупногабаритное оборудование, важное для работы станции", - рассказал тогда Сахарук.

Добавим, что в пресс-службе ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" отмечали, что из-за российских ударов 22 марта, повлекших разрушение энергетических объектов, в настоящее время электропитание Харькова происходит силами других регионов, а на восстановление теплоцентрали понадобятся годы. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что враг фактически уничтожил основные энергетические объекты, за счет которых питался город.

Фото: ua.depositphotos.com