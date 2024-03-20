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Оператор ГТС получил от Японии генераторы и защитные габионы
При содействии Министерства энергетики Украины Оператор газотранспортной системы Украины получил очередную партию помощи от Японии. Она включает в себя генераторы, предоставленные Sumitomo Corporation и Японским агентством международного сотрудничества (JICA), а также защитные габионы.
Об этом сообщило Минэнергетики Украины.
Отмечается, что генераторы мощностью от 6,5 кВт до 160 кВт будут переданы на объекты ОГТСУ для обеспечения резервного электропитания при необходимости. А 1800 габионов установлено на объектах ОГТСУ в разных областях Украины.
"Помощь правительства Японии и всего японского народа энергетическому сектору является постоянной и системной, что чрезвычайно важно для восстановления нашей энергетической инфраструктуры. Также Япония является нашим партнером в реализации Формулы мира президента Владимира Зеленского, важными составляющими которой являются пункты по энергетической безопасности, а также радиационной и ядерной. Искренне благодарны за устойчивую позицию и поддержку", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По словам генерального директора ОГТСУ Дмитрия Липпы, помощь Японии будет способствовать стабильной работе объектов компании по всей Украине и усилит их защиту.
Напомним, о передаче защитного оборудования объявили в феврале 2024 года во время визита на один из объектов "Оператора ГТС" посол Японии в Украине Кунинори Мацуда и заместитель главного представителя украинского офиса Японского агентства международного сообщества (JICA) Сатоши Сугимото. Посол Мацуда отметил, что эти габионы доказали свои высокие противовзрывные качества и используются японскими силами самообороны.
В январе Минэнергетики сообщало, что Япония передаст Украине 7 высоковольтных автотрансформаторов и 5 газовых турбин, чтобы обеспечить энергией в том числе районы, в которых РФ прицельными ударами повредила энергетическую инфраструктуру.
Помощь от Японии
В декабре 2023 года Украина получила от Японии $950 млн на восстановление и социальную защиту. Это финансирование произошло в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).
В январе 2024 года в государственный бюджет Украины поступило около $390 млн от Японии в рамках проектов, направленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.
7 января во время визита в Киев министр иностранных дел Японии Йоко Камикава отметила, что Токио передает $37 млн в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летальных аппаратов.
В феврале в госбюджет Украины поступила часть средств гранта в размере $49,4 млн от Японии в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).
В том же месяце Япония и Норвегия выдали Украине грант на $760 млн, который будет направлен на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности на пенсионные выплаты, выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и оплату труда педагогов.