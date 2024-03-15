Япония и ПРООН передали Минсоцполитики 200 электроскутеров для соцработников

Социальные работники в 183 общинах получат электроскутеры для использования в своей работе и повышения их мобильности. Закупка 200 скутеров и их доставка в общины стала возможна благодаря Программе развития ООН в Украине и финансированию правительства Японии.

Об этом сообщили в Минсоцполитике.

Отмечается, что скутеры распределили в общины 11 областей.

В первую очередь речь идет о регионах, где соцработники преодолевают значительное расстояние до граждан, которым оказывают услуги. Это Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Николаевская, Киевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

"Для нас это важный шаг на пути к улучшению социальных услуг. Сейчас Минсоцполитики активно развивает систему комплексной социальной поддержки для населения, и центрами этой системы мы видим именно общины и социальных работников. Поэтому адресная помощь общинам сейчас очень важна. Ведь наша цель – построить общины, в которых человеку хочется жить", - подчеркнула министр социальной политики Оксана Жолнович во время официальной церемонии передачи скутеров общинам.

"Я благодарна нашим постоянным партнерам из ПРООН за проведение закупки и доставку транспорта и за содействие всем нашим инициативам по поддержке наиболее уязвимых слоев населения. Отдельная благодарность правительству Японии за финансирование – это важный вклад в развитие не только потенциала социальной сферы нашей страны, но и адресно каждой общины", - подчеркнула она.

Посол Японии в Украине Кунинори Мацуда заверил в устойчивых намерениях Японии поддерживать Украину и ее усилия по достижению более эффективной связи с уязвимыми слоями населения.

"Перед лицом испытаний Япония крепко стоит рядом с Украиной. Реакция Японии на полномасштабное российское вторжение в Украину была немедленной и всесторонней. Сегодня мы продолжаем поддерживать Правительство и народ Украины в развитии сферы социальных услуг, передавая электроскутеры Министерству социальной политики Украины", - отметил посол, выразив восхищение и признательность представителям сферы социальной защиты в Украине.

В свою очередь, заместитель постоянного представителя UNDP в Украине Христофорос Политис добавил, что доступ к социальным услугам нужно сочетать с повышением качества и эффективности услуг и заверил в намерениях UNDP продолжать партнерство с Министерством социальной политики и местными органами власти для достижения этой цели.

Помощь от Японии

В декабре 2023 года Украина получила от Японии $950 млн на восстановление и социальную защиту. Это финансирование произошло в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

В январе 2024 года в государственный бюджет Украины поступило около $390 млн от Японии в рамках проектов, направленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.

7 января во время визита в Киев министр иностранных дел Японии Йоко Камикава сообщила, что Токио передает $37 млн в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летальных аппаратов.

В феврале в госбюджет Украины поступила часть средств гранта в размере $49,4 млн от Японии в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

В том же месяце Япония и Норвегия выдали Украине грант на $760 млн, которые будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности на пенсионные выплаты, выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и оплату труда педагогов.