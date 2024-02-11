Япония выделяет $106 млн на помощь Украине

19 февраля на конференции в Токио Япония объявит о выделении 106 миллионов долларов в помощь Украине.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японское издание Kyodo News.

Отмечается, что финансирование будет использовано на реконструкцию в семи областях, включая сельское хозяйство и утилизацию мусора.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер-министр Украины Денис Шмигаль намерены принять участие в конференции лично, где будут представители правительства, промышленности и бизнеса обеих стран.

Как пишет издание, после того, как в декабре Япония пересмотрела свои правила экспорта вооружений, она заявила, что подготовится к поставкам ПВО Patriot в Соединенные Штаты.

Несмотря на то, что Япония все еще не может поставлять оружие находящимся в состоянии войны странам, такие поставки в США могут косвенно принести пользу Украине, увеличив способность Вашингтона оказывать военную помощь Киеву.

Помощь от Японии

Напомним, в январе в государственный бюджет Украины поступило около $390 млн от Японии в рамках проектов, направленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.

7 января, во время визита в Киев, министр иностранных дел Японии Йоко Камикава отметила, что Токио передает $37 млн в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летальных аппаратов.

Также в декабре 2023 года Украина получила от Японии $950 млн на восстановление и социальную защиту. Это финансирование произошло в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).