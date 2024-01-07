Япония внесет $37 млн в трастовый фонд НАТО, чтобы Украина получила системы обнаружения беспилотников

7 января во время визита в Киев министр иностранных дел Японии Йоко Камикава отметила, что Токио передает $37 млн в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летальных аппаратов.

"Сегодня я посетила Бучу и собственными глазами увидела свежие шрамы российской агрессии и была шокирована разрушениями. Я еще раз решительно осуждаю продолжающиеся ракетные и беспилотные атаки на разные районы, в том числе на Киев. Они происходят даже во время новогодних праздников", - отметила дипломат на брифинге, который проходил в укрытии из-за рисков ракетной атаки.

Камикава отметила, что давно следит за ситуацией в Украине – еще до того, как стала министром иностранных дел. Поэтому она хотела как можно быстрее поддержать Украину после своего назначения.

"Япония будет продолжать поддерживать Украину, чтобы в Украине снова воцарился мир", - сказала она.

Чтобы помочь украинцам пережить эту суровую зиму, Йоко Камикава привезла с собой и передает 5 мобильных газотурбинных генераторов и 7 трансформаторов.

Какие встречи проходят во время визита Камикава в Киеве

Глава МИД Японии пообщалась со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В частности, они обсудили детали проведения японско-украинской конференции по содействию экономическому восстановлению, которая состоится 19 февраля в Токио.

Ожидается, что японские компании передадут технологии производства возобновляемой энергии и связанное с ними оборудование во время этого мероприятия.

Ранее сообщалось, что в конце 2023 года в государственный бюджет Украины поступил транш в $950 млн, который передала Япония в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.