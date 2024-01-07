Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава посещает Украину

В ходе своего визита в Киев глава МИД Японии Йоко Камикава встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а также проведет ряд рабочих переговоров. Информация о программе встреч опубликована на сайте японского МИД.

"Министр Камикава еще раз подчеркнет украинской стороне, что последовательная политика Японии по поддержке Украины остается неизменной даже в условиях нынешней сложной международной ситуации. Министр Камикава также проинформирует украинскую сторону о деталях соответствующей помощи", - говорится в сообщении.

Известно, что японская гостья примет участие в церемонии передачи крупномасштабного энергетического оборудования для помощи в подготовке к зиме. Также министр проведет консультации с партнерами с украинской стороны по поводу того, как расширить сотрудничество между двумя странами с целью достижения успеха начинаний в следующем феврале.

"В течение всех программ во время визита министр Камикава должен продемонстрировать решимость Японии поддерживать международный порядок, основанный на "верховенстве права", с точки зрения того, что односторонние изменения статус-кво силой, такие как агрессия России против Украины, не могут быть приняты. Министр также еще раз подчеркнет важность защиты женщин и детей, особенно уязвимых во время войны, и обеспечения "человеческого достоинства", - говорится в сообщении.

Как Япония помогает Украине во время войны

Ранее сообщалось, что Япония планирует передать Украине технологии производства биотоплива, что создаст новую масштабную отрасль в стране, которая нуждается в восстановлении из-за военной агрессии со стороны России.

Ожидается, что японские компании передадут технологии производства возобновляемой энергии и связанное с ними оборудование во время японско-украинской конференции по содействию экономическому восстановлению, которая состоится 19 февраля в Токио.

Также в декабре-2023 премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна готова предоставить дополнительные средства в размере 4,5 млрд долларов в поддержку Украины.

Кроме того, в конце 2023 г. в государственный бюджет Украины поступил транш в размере $950 млн, который передала Япония в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.