Міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава відвідує Україну

Під час свого візиту в Київ голова МЗС Японії Йоко Камікава зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою, а також проведе ряд робочих перемовин. Інформація про програму зустрічей опублікована на сайті японського МЗС.

"Міністр Камікава ще раз наголосить українській стороні, що послідовна політика Японії щодо підтримки України залишається незмінною навіть в умовах нинішньої складної міжнародної ситуації. Міністр Камікава також поінформує українську сторону про деталі відповідної допомоги", - зазначено в повідомленні.

Відомо, що японська гостя прийме участь у церемонії передачі великомасштабного енергетичного обладнання для допомоги в підготовці до зими. Також міністр проведе консультації з партнерами з української сторони щодо того, як розширити співпрацю між двома країнами з метою досягнення успіху починань у наступному лютому.

"Протягом усіх програм під час візиту міністр Камікава має продемонструвати рішучість Японії підтримувати міжнародний порядок, заснований на "верховенстві права", з точки зору того, що односторонні зміни статус-кво силою, такі як агресія Росії проти України, не можуть бути прийнято. Міністр також ще раз підкреслить важливість захисту жінок і дітей, які особливо вразливі під час війни, і забезпечення «людської гідності», - говориться в повідомленні.

Як Японія допомагає Україні під час війни

Раніше повідомлялося, що Японія планує передати Україні технології виробництва біопалива, що створить нову масштабну галузь у країні, яка потребує відновлення через військову агресію зі сторони Росії.

Очікується, що японські компанії передадуть технології для виробництва відновлюваної енергії та пов'язане з ними обладнання під час японсько-української конференції зі сприяння економічному відновленню, що відбудеться 19 лютого у Токіо.

Також у груді-2023 прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що країна готова надати додаткові кошти у розмірі 4,5 млрд доларів на підтримку України.

Крім того, наприкінці 2023 році до державного бюджету України надійшов транш у розмірі $950 млн, який передала Японія в рамках проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист.