Японія передасть Україні технології для розвитку галузі з виробництва біопалива

Японія планує передати Україні технології виробництва біопалива, що створить нову масштабну галузь у країні, яка потребує відновлення через військову агресію зі сторони Росії.

Про це йдеться у виданні Kyodo News, яке посилається на джерела в японському уряді.

Очікується, що японські компанії передадуть технології для виробництва відновлюваної енергії та пов'язане з ними обладнання під час японсько-української конференції зі сприяння економічному відновленню, що відбудеться 19 лютого у Токіо.

Згідно з повідомленням, у Токіо розраховують, що технології біопалива створять нову галузь промисловості в Україні – сільськогосподарській країні, багатій на ресурси, що можуть бути використані в якості палива. Крім того, біопаливо, яке виробляється з сільськогосподарських культур та відходів тваринництва, може бути використане для виробництва електроенергії.

"Якщо бізнес зрушить з мертвої точки, це забезпечить перспективну експортну продукцію для України і потенційно допоможе збільшити валютні надходження країни", - процитувало видання японського урядовця.

За даними джерел, уряд Японії вивчає потреби України, прагнучи забезпечити середньострокову та довгострокову підтримку за допомогою приватних інвестицій у галузі енергетики, охорони здоров'я та інфраструктури.

Крім біопалива, Японія також розглядає можливість надання протезів ніг, виготовлених за допомогою технології 3D-друку, та технологій для лікування посттравматичного стресового розладу.

Також Японія планує підтримати впровадження в Україні дистанційної медичної допомоги та технологій розумного землеробства.

Японія продовжує активно допомагати Україні

Японія приймає активну участь у допомозі Україні у важкі часи. У листопаді 2022 року уряд Японії ухвалив рішення про надання Україні грантової допомоги у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях на загальну суму $2,57 млн.

У січні 2023 року Японія виділила $95 млн на відновлення критичної інфраструктури України, а у березні 2023 року стало відомо про виділення нового пакету гуманітарної допомоги у розмірі $470 млн. Крім фінансової допомоги, Японія передала Україні 100 військових транспортних засобів, зокрема вантажівки і позашляховики, а також систему для виявлення дронів.

Під час свого виступу на третьому саміті Міжнародної Кримської платформи, який відбувся в Києві в онлайн-форматі, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про готовність надання Україні допомоги у розмірі до $7 млрд.

Також він підкреслив, що їхня країна використовуватиме свій досвід у галузі відновлення після воєнних подій та природних катастроф для надання допомоги Україні.

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