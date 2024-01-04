Япония передаст Украине технологии для развития отрасли по производству биотоплива

Япония планирует передать Украине технологии производства биотоплива, что создаст новую масштабную отрасль в стране, которая требует восстановления из-за военной агрессии со стороны России.

Об этом говорится в издании Kyodo News, ссылающемся на источники в японском правительстве.

Ожидается, что японские компании передадут технологии для производства возобновляемой энергии и связанное с ними оборудование на японско-украинской конференции по содействию экономическому восстановлению, которая состоится 19 февраля в Токио.

Согласно сообщению, в Токио рассчитывают, что технологии биотоплива создадут новую отрасль промышленности в Украине – сельскохозяйственной стране, богатой ресурсами, которые могут быть использованы в качестве топлива. Кроме того, биотопливо, производимое из сельскохозяйственных культур и отходов животноводства, может быть использовано для производства электроэнергии.

"Если бизнес сдвинется с мертвой точки, это обеспечит перспективную экспортную продукцию для Украины и потенциально поможет увеличить валютные поступления страны", - процитировало издание японского чиновника.

По данным источников, правительство Японии изучает потребности Украины, стремясь обеспечить среднесрочную и долгосрочную поддержку посредством частных инвестиций в сфере энергетики, здравоохранения и инфраструктуры.

Кроме биотоплива Япония также рассматривает возможность предоставления протезов ног, изготовленных с помощью технологии 3D-печати, и технологий для лечения посттравматического стрессового расстройства.

Также Япония планирует поддержать внедрение дистанционной медицинской помощи и технологий умного земледелия в Украине.

Япония продолжает активно помогать Украине

Япония активно участвует в помощи Украине в трудные времена. В ноябре 2022 года правительство Японии приняло решение о предоставлении Украине грантовой помощи в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на общую сумму $2,57 млн.

В январе 2023 года Япония выделила $95 млн на восстановление критической инфраструктуры Украины, а в марте 2023 года стало известно о выделении нового пакета гуманитарной помощи в размере $470 млн. Кроме финансовой помощи, Япония передала Украине 100 военных транспортных средств, в том числе грузовики и внедорожники, а также систему для обнаружения дронов.

Во время своего выступления на состоявшемся в Киеве в онлайн-формате третьем саммите Международной Крымской платформы премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о готовности оказания Украине помощи в размере до $7 млрд.

Также он подчеркнул, что их страна будет использовать свой опыт в области восстановления после военных событий и природных катастроф для оказания помощи Украине.

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