Украина получила от Японии $950 млн на восстановление и социальную защиту

В государственный бюджет Украины поступил транш в $950 млн. Его передала Япония в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отмечается в пресс-релизе, финансирование состоит из гранта Японии на сумму $52,4 млн в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и займа от Правительства Японии объемом $900 млн через проект "Инвестиции в социальную защиту ради повышение охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE).

Деньги будут использованы для компенсации расходов государственного бюджета Украины на неотложные и приоритетные нужды, в частности, в области восстановления и социальной помощи.

"Благодарен Всемирному банку и Правительству Японии за неизменную финансовую поддержку Украины, в частности в сферах социальной помощи и восстановления. Реализация таких важнейших инициатив, как HOPE и INSPIRE помогают Правительству внедрять надлежащие государственные услуги и социальную поддержку своим гражданам и ликвидировать последствия, вызванные полномасштабным вторжением", – сказал министр финансов Сергей Марченко.

Заместитель министра финансов Ольга Зыкова добавила, что поступление такого финансирования является значительным вкладом в обеспечение украинских граждан необходимыми услугами, критически важными в условиях войны.

О проектах INSPIRE и HOPE

Проект INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере $1,2 млрд из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) и при поддержке Правительства Японии. Он направлен на обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения во время и после войны, улучшение доступа к социальной помощи и услугам, а также усиление адаптивности системы социальной поддержки для эффективного реагирования на вызовы настоящего и в будущем.

Целью проекта HOPE является восстановление инфраструктуры на пострадавших от боевых действий территориях, деоккупированных и пострадавших регионах Украины. Средства также будут предоставляться владельцам жилищ на ремонт в многоквартирных и частных домах, которые получили умеренные повреждения и не требуют капитального ремонта. Проект будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления и согласованности с целями украинской евроинтеграции.

Помощь Украине от Японии

Япония продолжает активно помогать Украине в трудные времена. В ноябре 2022 года правительство Японии приняло решение о предоставлении Украине грантовой помощи в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на общую сумму $2,57 млн.

В январе 2023 года Япония выделила $95 млн на восстановление критической инфраструктуры Украины, а в марте 2023 года стало известно о выделении нового пакета гуманитарной помощи в размере $470 млн. Кроме финансовой помощи, Япония передала Украине 100 военных транспортных средств, в том числе грузовики и внедорожники, а также систему для обнаружения дронов.

В декабре 2023 года стало известно, что Япония решила изменить свое законодательство, запрещающее любой экспорт оружия японского производства, и начнет поставлять в Европу оружие собственного производства и ракеты для ПВО. По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, если японские ракеты в систему Patriot попадут в Европу, то с большой вероятностью их сможет получить и Украина.

Фото: ua.depositphotos.com