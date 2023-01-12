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Япония выделила $95 млн на восстановление критической инфраструктуры Украины

Япония выделила $95 млн на восстановление критической инфраструктуры Украины

Правительство Японии выделило 95 миллионов долларов на восстановление критической инфраструктуры Украины. Средства будут направлены Программе развития ООН (ПРООН) в рамках партнерского соглашения, подписанного 12 января.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

"Благодарю партнеров из Японии и ООН за поддержку. Рассчитываем, что будем только углублять ее, в частности в вопросе восстановления критической инфраструктуры. Видим понимание партнеров, что помощь как раз в этом вопросе является актуальной и жизненно важной для Украины", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Программа помощи Украины сосредоточена на пяти ключевых сферах:

  • усиление возможности правительства реагировать на кризис и управлять им;
  • поддержка государственных служб, чтобы они могли продолжать свою работу;
  • восстановление критически важной инфраструктуры, чтобы люди могли безопасно вернуться домой;
  • поддержка частных предприятий, чтобы они продолжали работать, тем самым поддерживая громады;
  • укрепление гражданского общества и социальных связей.

Напомним, в ноябре 2022 года правительство Японии приняло решение о предоставлении Украине грантовой помощи в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на общую сумму $2,57 млн.

Автор:
Нина Комащенко