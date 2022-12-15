ЕС выделил €50 миллионов на восстановление критической инфраструктуры Киевской области

Европейский союз выделил 50 миллионов евро гранта на ремонт систем снабжения электричеством, водой, теплом, водоотводом и управлением отходами в освобожденных от оккупации общинах Киевской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщают в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, выделение средств стало возможным благодаря договоренности ЕС и международной финансовой организации Nefco (The Nordic Green Bank), основанной правительствами Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции. Средства направлены по программе Nefco "Зеленое восстановление для Украины", запущенной в июле этого года.

"При частичном восстановлении сейчас и восстановлении после победы мы можем добиться значительного прогресса во внедрении зеленых технологий. И это важный аспект для нас, поскольку соблюдение экологических стандартов является частью требований Евросоюза к Украине в рамках интеграционного курса", - прокомментировал вице-премьер Александр Кубраков.

По его словам, подготовка проекта и его внедрение уже начаты, а существенное выполнение работ по проекту ожидается в начале 2023 года. Продолжается работа по оценке критических потребностей и поиску оптимальных вариантов помощи в их решении.

Деньги выделены на восстановление инфраструктуры в следующих городах и селах: Ирпень, Буча, Великая Дымерка, Гостомель, Дымер, Славутич, Немешаево, Калиновка, Дмитровка, Иванков, Бородянка, Песковка и Борщаговская община.

Напомним, ранее в декабре Совет ЕС одобрил выделение Украине в течение 2023 года 18 миллиардов евро займа. Средства будут направлены, в частности, на восстановление критической инфраструктуры и поддержку постоянного послевоенного восстановления.

Кроме того, правительство упомянутой Норвегии выделит через фонд Всемирного банка 1 миллиард норвежских крон (около 3,8 миллиарда гривен) на восстановление поврежденной в результате российских ракетных ударов инфраструктуры в Украине.

В конце ноября Европейский банк реконструкции и развития одобрил пакет финансирования в размере 372 миллиона евро для оказания поддержки "Укрэнерго" в ремонте поврежденных российскими ударами энергообъектов.