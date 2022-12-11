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Норвегия выделяет миллиард крон на восстановление инфраструктуры в Украине
Правительство Норвегии подписало соглашение с Всемирным банком о предоставлении 1 миллиарда норвежских крон (100 млн долларов) на восстановление поврежденной в результате российских ракетных ударов инфраструктуры в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.
Эти средства от Норвегии направляются через многодонорский Трастовой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Всемирного банка в Украине (URTF).
Всемирный банк будет использовать этот фонд для продолжения мобилизации кризисной поддержки украинских властей вместе с поддержкой ремонта критической инфраструктуры и более долгосрочной реконструкции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
“Существует неотложная необходимость отремонтировать систему электроснабжения и другую инфраструктуру в Украине после кампании бомбардировок Россией гражданских объектов. Я рада, что мы сегодня подписали соглашение о предоставлении 1 миллиарда норвежских крон (100 млн долларов), чтобы помочь быстро приступить к ремонтным работам”, - заявила глава МИД Норвегии Анникен Гуйтфельдт после подписания документа с региональным директором Всемирного банка в Восточной Европе Арупом Банерджи.
"Благодарны норвежским партнерам за выделение 1 млрд крон - это $100 млн - на восстановление нашей инфраструктуры, прежде всего системы электроснабжения, после российских ударов", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.
Он уверен, что с такими друзьями Украина вернет свет в каждый дом.
Отметим, правительство Норвегия 25 ноября объявило о новом пакете военной помощи Украине, а также заявило, что страна финансово поддержит тренировочную миссию ЕС для 15 000 военных ВСУ.