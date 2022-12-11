Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Норвегия выделяет миллиард крон на восстановление инфраструктуры в Украине

Норвегия выделяет миллиард крон на восстановление инфраструктуры в Украине

Правительство Норвегии подписало соглашение с Всемирным банком о предоставлении 1 миллиарда норвежских крон (100 млн долларов) на восстановление поврежденной в результате российских ракетных ударов инфраструктуры в Украине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.

Эти средства от Норвегии направляются через многодонорский Трастовой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Всемирного банка в Украине (URTF).

Всемирный банк будет использовать этот фонд для продолжения мобилизации кризисной поддержки украинских властей вместе с поддержкой ремонта критической инфраструктуры и более долгосрочной реконструкции.

“Существует неотложная необходимость отремонтировать систему электроснабжения и другую инфраструктуру в Украине после кампании бомбардировок Россией гражданских объектов. Я рада, что мы сегодня подписали соглашение о предоставлении 1 миллиарда норвежских крон (100 млн долларов), чтобы помочь быстро приступить к ремонтным работам”, - заявила глава МИД Норвегии Анникен Гуйтфельдт после подписания документа с региональным директором Всемирного банка в Восточной Европе Арупом Банерджи.

"Благодарны норвежским партнерам за выделение 1 млрд крон - это $100 млн - на восстановление нашей инфраструктуры, прежде всего системы электроснабжения, после российских ударов", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Он уверен, что с такими друзьями Украина вернет свет в каждый дом.

Отметим, правительство Норвегия 25 ноября объявило о новом пакете военной помощи Украине, а также заявило, что страна финансово поддержит тренировочную миссию ЕС для 15 000 военных ВСУ.

Автор:
Светлана Манько