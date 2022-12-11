Норвегия выделяет миллиард крон на восстановление инфраструктуры в Украине

Правительство Норвегии подписало соглашение с Всемирным банком о предоставлении 1 миллиарда норвежских крон (100 млн долларов) на восстановление поврежденной в результате российских ракетных ударов инфраструктуры в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.

Эти средства от Норвегии направляются через многодонорский Трастовой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Всемирного банка в Украине (URTF).

Всемирный банк будет использовать этот фонд для продолжения мобилизации кризисной поддержки украинских властей вместе с поддержкой ремонта критической инфраструктуры и более долгосрочной реконструкции.

“Существует неотложная необходимость отремонтировать систему электроснабжения и другую инфраструктуру в Украине после кампании бомбардировок Россией гражданских объектов. Я рада, что мы сегодня подписали соглашение о предоставлении 1 миллиарда норвежских крон (100 млн долларов), чтобы помочь быстро приступить к ремонтным работам”, - заявила глава МИД Норвегии Анникен Гуйтфельдт после подписания документа с региональным директором Всемирного банка в Восточной Европе Арупом Банерджи.

"Благодарны норвежским партнерам за выделение 1 млрд крон - это $100 млн - на восстановление нашей инфраструктуры, прежде всего системы электроснабжения, после российских ударов", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Он уверен, что с такими друзьями Украина вернет свет в каждый дом.

Вдячні норвезьким партнерам за виділення 1 млрд крон – це $100 млн – на відновлення нашої інфраструктури, насамперед системи електропостачання, після російських ударів. Упевнений, що з такими друзями ми повернемо світло в кожну 🇺🇦 домівку. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2022

Отметим, правительство Норвегия 25 ноября объявило о новом пакете военной помощи Украине, а также заявило, что страна финансово поддержит тренировочную миссию ЕС для 15 000 военных ВСУ.