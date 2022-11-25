Норвегія передала Україні нову партію військової допомоги

Уряд Норвегія 25 листопада оголосив пор новий пакет військової допомоги Україні, а також заявив, що країна фінансово підтримає тренувальну місію ЄС для 15 000 військових ЗСУ.

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Про це повідомила пресслужба уряду.

Уточнюємо, що ЄС створив навчальну місію для базової та спеціалізованої підготовки українських військових у країнах блоку. Норвегія планує зробити внесок, підтримавши бюджет навчальної місії приблизно 150 мільйонами норвезьких крон через Європейський фонд миру (EPF).

До пакету військової допомоги увійде:

одна самохідна артилерійська установка M109 калібру 155-мм;

20 000 запчастин для раніше наданих таких артустановок;

55 000 перев’язувальних матеріалів;

55 000 одиниць зимового військового одягу;

30 тисяч сухпайків.

"Норвегія надала значну підтримку та продовжуватиме робити внесок, надаючи військові засоби. Для безпеки Норвегії та Європи важливо, щоб Росія не виграла у війні проти України. Українські сили ведуть важливу битву за демократію та справедливість", — прокоментував міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Норвегія також передавала Україні 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III. Ці авто мають гарну рухливість і захист, і відносяться до того ж типу, що і норвезькі війська використовували в Афганістані.

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