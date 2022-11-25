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Норвегия передала Украине новую партию военной помощи
Правительство Норвегия 25 ноября объявило новый пакет военной помощи Украине, а также заявило, что страна финансово поддержит тренировочную миссию ЕС для 15 000 военных ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Уточняем, что ЕС создал обучающую миссию для базовой и специализированной подготовки украинских военных в странах блока. Норвегия планирует внести вклад, поддержав бюджет обучающей миссии примерно 150 миллионами норвежских крон через Европейский фонд мира (EPF).
В пакет военной помощи войдет:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- одна самоходная артиллерийская установка M109 калибра 155-мм;
- 20 000 запчастей для ранее предоставленных таких артустановок;
- 55 000 перевязочных материалов;
- 55 000 единиц зимней военной одежды;
- 30 тысяч сухпайков.
"Норвегия оказала значительную поддержку и будет продолжать вносить вклад, предоставляя военные средства. Для безопасности Норвегии и Европы важно, чтобы Россия не выиграла в войне против Украины. Украинские силы ведут важную битву за демократию и справедливость", — прокомментировал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.
Норвегия также передавала Украине 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III. Эти автомобили обладают хорошей подвижностью и защитой, и относятся к тому же типу, что и норвежские войска использовали в Афганистане.
Страна также вместе с Нидерландами внесут почти €250 миллионов в фонд закупки вооружения для Украины