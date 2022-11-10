Нидерланды и Норвегия внесут почти €250 миллионов в фонд закупки вооружения для Украины

Нидерланды внесут 100 миллионов евро в новосозданный Великобританией Международный фонд для Украины (IFU) для финансирования поставок военной техники для Украины.

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Как говорится в сообщении Министерства обороны Нидерландов, об этом заявила министр Кайса Оллонгрен на встрече с коллегами из стран-участниц сформированных Великобританией Объединенных экспедиционных сил в Эдинбурге. Отмечается, что Оллонгрен и другие чиновники также посетили также место, где проходят подготовку военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Помимо Британии и Нидерландов, участником IFU являются Дания и Норвегия. В свою очередь, в Министерстве обороны последней сообщили по итогам визита в Великобританию главы ведомства Бьорна Арилла Грама, что норвежское правительство намерено внести в фонд около 1,5 миллиарда крон (около 145,6 миллионов евро).

Эти средства будут направлены в дополнение к уже внесенным в этот фонд 400 миллионам крон (ныне это почти 39 миллионов евро), которые пошли на закупку для Украины беспилотников, средств подавления вражеских дронов и артиллерийских снарядов. Общая же сумма военной поддержки Норвегией Украины в 2022 году составит 3 миллиарда крон (290 миллионов евро).

"Фонд дает вооружение, приобретаемое непосредственно у оборонки. Норвегия имеет ведущую в мире оборонную промышленность в определенных сферах и производит системы, которые могут удовлетворить потребности Украины. Я рад, что норвежская промышленность сможет конкурировать за контракты через этот фонд", — отметил норвежский министр обороны.

Отмечается, что первые контракты будут заключены к концу текущего года, а первые поставки вооружений Украине ожидаются в первой половине следующего года.

В настоящее время создание IFU находится на завершающей стадии, участники и Украина совместно разрабатывают рамочное соглашение. Предполагается, что в тендерах смогут участвовать и компании из стран, не вносящих пока взносы в фонд.

Великобритания же, как сообщают в ее Минобороны, на сегодняшний день внесла 250 миллионов фунтов стерлингов (287 миллионов евро), а общий объем фонда уже вдвое больше.

Отметим, что участниками Объединенных экспедиционных сил (JEF) являются Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания. Все они также являются странами НАТО, кроме Финляндии и Швеции, вступление в альянс которых пока не ратифицировано всеми его членами.

Встреча же министров обороны стран JEF в Эдинбурге 10 ноября стала первой с момента начала полномасштабной войны России против Украины, до этого они собирались 22 февраля - за два дня до российского вторжения.