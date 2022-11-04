Нидерланды выделили 129 млн евро на военную помощь Украине

Министерство обороны Нидерландов объявило о новом пакете военной помощи Украине на 129 млн евро. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

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В целом эта помощь являются дополнением к общему пакету от США, Нидерландов и Чехии. Вместе эти страны предоставят Украине 90 модернизированных и отремонтированных чешских танков Т-72.

Амстердам предусмотрел на это 45 млн евро из общих 129 млн евро. На что пойдут остальные деньги, в Минобороны не уточнили.

Отметим, что из 90 танков Т-72 модернизацию ровно половины профинансируют США. Ожидается, что первая партия танков будет поставлена ​​в Украину уже в декабре 2022 года.

"Этот комплексный пакет - важный сигнал для России. Союзники продолжают объединяться для поддержки украинских вооруженных сил в их борьбе с российско-агрессорской войной", - подчеркнул министр обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен.

В ведомстве отметили, что Нидерланды и дальше будут поддерживать Украину. Неизвестно, что еще вошло именно в этот пакет военной помощи, кроме танков, но ранее Минобороны сообщало, что Нидерланды намерены поставить Украине ракеты для систем противовоздушной и противоракетной обороны, предоставленной одной из стран-союзниц.

По словам Оллонгрен, последняя серия атак на энергетические объекты Украины лишь укрепила веру нидерландского правительства в то, что на них можно ответить лишь несгибаемой поддержкой Украины и ее народа.