Нідерланди виділили 129 млн євро на військову допомогу Україні

Міністерство оборони Нідерландів оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 129 млн євро. Про це 4 листопада повідомила пресслужба відомства.

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В цілому ця допомога є доповненням до загального пакету від США, Нідерландів та Чехії. Так, разом ці країни нададуть Україні 90 модернізованих та відремонтованих чеських танків Т-72.

Амстердам передбачив на це 45 млн євро із загальних 129 млн євро. На що піде решта грошей, в Міноборони не уточнили.

Зазначимо, що з 90 танків Т-72, модернізацію рівно половини профінансують США. Очікується, що перша партія танків буде поставлена ​​в Україну вже в грудні 2022 року.

"Цей комплексний пакет є важливим сигналом для Росії. Союзники продовжують об’єднуватися для підтримки українських збройних сил у їхній боротьбі з російсько-агресорською війною", - зазначив міністр оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

У відомстві зазначили, що Нідерланди й надалі будуть підтримувати Україну. Невідомо, що ще увійшло саме до цього пакету військової допомоги, крім танків, але раніше Міноборони країни повідомляло, що Нідерланди мають намір поставити Україні ракети для систем протиповітряної та протиракетної оборони, наданої однією із країн-союзниць.

За словами Оллонгрен, остання серія атак на енергетичні об'єкти України лише зміцнила віру нідерландського уряду в те, що на них можна відповісти лише непохитною підтримкою України та її народу.