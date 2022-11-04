Пентагон оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні на $400 млн

Міністерство оборони США 4 листопада оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

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Про це під час брифінгу повідомила заступник речника Пентагону Сабріна Сінг.

USAI передбачає, що США виділяють зброю не зі своїх складів, а закуповують нову, або фінансують ремонт.

До нового пакету військової допомоги від США входять, зокрема, 45 танків Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатерів, 1100 дронів Phoenix Ghost, системи ППО Hawk тощо.

В пресслужбі Пентагону уточнили, що танки Т-72 спочатку модернізують. Передача цієї зброї Україні є частиною тристоронньої скоординованої роботи США з Нідерландами та Чехією.

Сінгх висловила впевненість, що перші відремонтовані танки будуть направлені в Україну вже в грудні, однак точних термінів завершення постачання вона не має. Вона уточнила, що саме ці танки включили до пакету, бо українські військові вже вміють ними керувати.

Попередній пакет військової допомоги в США схвалили близько тижня назад, 28 жовтня. Тоді пакет допомоги на 275 мільйонів доларів включав додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), 500 високоточних керованих снарядів для 155-міліметрової артилерії, 2 тисячі дистанційних протитанкових мін (RAAM) для дистанційного мінування такою артилерією.

Коментуючи це рішення, президент Володимир Зеленський підкреслив, що до нього увійшли "потрібні речі для наших оборонців".