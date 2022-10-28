США виділили Україні військову допомогу ще на $275 мільйонів: що увійшло до нового пакету

Міністерство оборони США оголосило про надання анонсованої допомоги Україні у сфері безпеки на суму до 275 мільйонів доларів для задоволення її критичних потреб.

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Як йдеться у повідомленні відомства, це вже 24-те з серпня 2021 року рішення, прийняте в рамках механізму виділення озброєння з запасів американської армії за рішенням президента Джозефа Байдена.

Зокрема, цей пакет допомоги включає додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), 500 високоточних керованих снарядів для 155-міліметрової артилерії, 2 тисячі дистанційних протитанкових мін (RAAM) для дистанційного мінування такою артилерією.

Також буде поставлено понад 1300 протитанкових систем; 125 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV, Humvee); стрілецька зброя та понад 2,75 мільйона набоїв до неї; а також чотири антени супутникового зв'язку.

Крім того, як зазначив міністр оборони Ллойд Остін, дві перші системи протиповітряної оборони NASAMS, які США зобов'язалися надати, будуть готові до доставки в Україну на початку листопада. У Пентагоні також зазначають, що "працюють із союзниками" над тим, аби вони передали Україні й власні системи ППО.

Як зазначають в американському Міноборони, загалом із січня 2021 року США надали Україні вже понад 18,5 мільярда доларів допомоги в галузі безпеки, зокрема близько 17,9 мільярда з початку вторгнення Росії 24 лютого.

У свою чергу президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні вже подякував США за ще один пакет військової допомоги України на 275 мільйонів доларів.

"Дуже потрібні речі для наших оборонців. Вони дають нам змогу крок за кроком звільняти нашу територію. Це не тільки те, що допомагає нам просуватися на полі бою, це те, що дає нам змогу гарантувати людям фундаментальне право на життя", - підкреслив він.

Джерело фото: ua.depositphotos.com