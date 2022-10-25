США можуть поставити Україні засоби ППО HAWK

Сполучені Штати розглядають можливість відправлення обладнання протиповітряної оборони HAWK зі складу в Україну, щоб допомогти їй захиститися від атак російських безпілотників і крилатих ракет

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Про це пише Reuters, посилаючись на джерела.

Зазначається, що ППО HAWK є модернізацією ракетних систем Stinger - системи протиповітряної оборони меншої дальності - яку Сполучені Штати вже відправили в Україну.

За словами американських чиновників, Білий дім використовує процедуру PDA для передачі установок. PDA дозволяє США швидко передавати оборонні товари та послуги зі складів без схвалення Конгресу.

Reuters не зміг визначити, скільки систем і ракет HAWK Сполучені Штати планують передати Україні.

Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies, яка поки не розглядається для України, повідомили Reuters американські чиновники.

Видання нагадує, що президент США Джо Байден пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що Вашингтон надасть Україні сучасні повітряні системи після нищівного ракетного обстрілу з боку Росії 10-11 жовтня.

Сполучені Штати, ймовірно, спочатку відправлять ракети-перехоплювачі для системи HAWK в Україну, оскільки неясно, чи достатньо американських пускових установок знаходиться в хорошому стані, адже американські системи зберігалися десятиліттями.

Представники США повідомили, що питання про передачу систем ППО HAWK розглянуть до кінця цього тижня.

Нагадаємо, 14 жовтня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн. Він включатиме боєприпаси для HIMARS, медичне обладнання і транспортні засоби.

Загалом США вже виділили на безпекову допомогу Україні приблизно $17,6 млрд з початку повномасштабного вторгнення РФ.