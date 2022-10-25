США могут поставить Украине средства ПВО HAWK

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки оборудования противовоздушной обороны HAWK со склада в Украину, чтобы помочь ей защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.

Отмечается, что ПВО HAWK является модернизацией ракетных систем Stinger – системы противовоздушной обороны меньшей дальности – которую Соединенные Штаты уже отправили в Украину.

По словам американских чиновников, Белый дом использует процедуру PDA для передачи установок. PDA позволяет США быстро передавать оборонные товары и услуги со складов без одобрения Конгресса.

Reuters не сообщает, сколько систем и ракет HAWK Соединенные Штаты планируют передать Украине.

Система HAWK является предшественницей системы противоракетной обороны PATRIOT производства Raytheon Technologies, которую пока не рассматривают для поставок Украине, сообщили Reuters американские чиновники.

Издание напоминает, что президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит Украине современные воздушные системы после сокрушительных ракетных обстрелов со стороны России 10-11 октября.

Соединенные Штаты, вероятно, сначала отправят ракеты-перехватчики для системы HAWK в Украину, поскольку неясно, достаточно ли американских пусковых установок находится в хорошем состоянии, ведь американские системы сохранялись десятилетиями.

Представители США сообщили, что вопрос о передаче систем ПВО HAWK будет рассмотрен до конца этой недели.

Напомним, 14 октября президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн. Он будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, медицинское оборудование и транспортные средства.

В целом США уже выделили на военную помощь Украине примерно $17,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ.