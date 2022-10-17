Первые системы ПВО NASAMS вскоре поступят в Украину - Резников

Первые системы ПВО NASAMS вскоре поступят в Украину, военнослужащие Вооруженных сил заканчивают курс обучения по работе с этими системами.

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Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS, наши воины заканчивают овладение техникой. Кроме того, тысячи наших бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах", - говорится в сообщении.

Также министр сообщил, что продолжается интенсивный диалог с Францией по поставке в Украину ЗРК CROTALE и надеется на принятие решения по комплексам SAMP-T.

Он отметил, что за время полномасштабного вторжения ВСУ уже получили, в частности, первую из четырех немецких систем IRIS-T, которая уже защищает небо в Украине; несколько десятков систем MLRS трех видов; более тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов (Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak и Stormer); десятки радаров разных типов; десятки БПЛА.

Также министр заявил, что непубличные решения шестого заседания Ukraine Defence Contact Group, известной как "формат Рамштайн", первыми ощутят на себе российские оккупанты.

"Мы не раз делали им сюрпризы. Следует сохранить эту традицию", - добавил он.

Кроме того, Резников со ссылкой на данные разведки сообщил, что у есть России контракт на поставку 2400 штук иранских дронов. "Мы ожидаем более активного привлечения к противодействию этому типу угроз даже тех стран, которые до сих пор уклонялись от четкой поддержки Украины", - отметил он.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи министров обороны стран альянса объявил, что Украина получит от Испании четыре зенитных ракетных комплекса HAWK, а также сотни глушителей сигналов против боевых беспилотников.