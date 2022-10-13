Украина получит для своей ПВО 4 установки HAWK и сотни "глушилок" против иранских дронов - Столтенберг

Испания предоставит для нужд противовоздушной обороны Украины четыре зенитных ракетных комплекса средней дальности MIM-23 HAWK. Об этом сообщил по итогам встречи министров обороны стран НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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"Я приветствую сегодняшнее заявление Испании о том, что она предоставит четыре пусковые установки HAWK для усиления ПВО Украины. Это идет в дополнение к тому, что другие союзники предоставили за последние несколько дней", - отметил он.

Столтенберг также сообщил, что в рамках комплексного пакета помощи НАТО, помимо топлива, зимней одежды и медикаментов, Украине в ближайшее время будет предоставлено оборудование для противодействия беспилотникам.

По словам генсека, речь идет о "сотнях глушителей дронов, которые могут помочь вывести из строя беспилотники российского и иранского производства", чтобы защитить украинцев и критически важную инфраструктуру.

Кроме того, глава организации сообщил, что союзники по НАТО провели очередное совещание Группы ядерного планирования и получили обновленную информацию о давно запланированных НАТО учениях по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, которые начинутся на следующей неделе.

Столтенберг подчеркнул, что это обычные ежегодные учения, призванные обеспечить безопасность, надежность и эффективность ядерного потенциала НАТО.

"Важно, чтобы мы продолжали консультации и координацию по ядерным вопросам. Ядерная риторика президента Путина опасна и безответственна. Мы серьезно относимся к этим угрозам. И мы сохраняем бдительность. Нас не запугать. Любое применение ядерного оружия коренным образом изменит характер конфликта и будет иметь тяжелые последствия", - указал он.

Также страны-члены альянса приняли решение об увеличении своих запасов вооружения и техники с использованием процесса оборонного планирования НАТО для обеспечения промышленности долгосрочными заказами.

Помимо этого, были обсуждены дальнейшие шаги для защиты критически важной инфраструктуры после, как отметил Столтенберг, саботажа на газопроводе "Северный поток".

"Мы усилили бдительность в Балтийском и Северном морях. И удвоили наше военно-морское присутствие там. Союзники усиливают безопасность вокруг ключевых установок. И мы активизируем обмен разведывательными данными и слежку во всех сферах от космоса до подводных возможностей. Мы также договорились повысить устойчивость критически важной подводной и энергетической инфраструктуры, в том числе по части кибербезопасности", - сказал он.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил в своем Twitter Испанию за предоставление средств ПВО, заявив также, что "в пути - еще больше HAWK".

Отметим, что скорейшее предоставление Украине именно средств ПВО в последние дни вышло на первый план среди ее просьб к западным союзникам, в том числе в связи с активным использованием российской армией по целям в Украине беспилотников Shahed-136 иранского производства, а особенно - в связи с массовой ракетной атакой по объектам энергетической инфраструктуры 10-11 октября.

Накануне в Украину, напомним, пришел первый немецкий комплекс ПВО IRIS-T. В свою очередь, Нидерланды анонсировали поставку Украине ракет для систем противовоздушной и противоракетной обороны на 15 миллионов евро.