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Кулеба призвал партнеров ускорить поставки Украине современных систем ПВО и ПРО
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после обстрела Запорожья обратился к зарубежным партнерам Украины с призывом ускорить поставки современных систем противоракетной и противовоздушной обороны. Соответствующее сообщение министр опубликовал в Twitter.
"Россия продолжает ракетный террор против Запорожья. За ночь 12 ударов по жилым домам, по меньшей мере 12 убитых и еще больше раненых. Украина нуждается в более современных системах противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы спасать невинные жизни. Призываю партнеров ускорить поставки", - написал Кулеба.
Напомним, в ночь на 9 октября российские военные обстреляли Запорожье. По предварительным данным, 5 частных домов разрушены и около 40 – пострадали. Секретарь запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что в результате обстрелов погибли 17 человек позже в СБУ заявили о 12 погибших.
В процессе обстрелов россияне использовали авиацию, ракеты, беспилотники и иранские дроны-камикадзе. По городу было выпущено 16 ракет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной обстрел Запорожье и назвал эти действия российских кафиров "абсолютной подлостью" и "абсолютным злом".