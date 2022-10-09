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Кулеба призвал партнеров ускорить поставки Украине современных систем ПВО и ПРО

Кулеба призвал партнеров ускорить поставки Украине современных систем ПВО и ПРО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после обстрела Запорожья обратился к зарубежным партнерам Украины с призывом ускорить поставки современных систем противоракетной и противовоздушной обороны. Соответствующее сообщение министр опубликовал в Twitter.

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"Россия продолжает ракетный террор против Запорожья. За ночь 12 ударов по жилым домам, по меньшей мере 12 убитых и еще больше раненых. Украина нуждается в более современных системах противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы спасать невинные жизни. Призываю партнеров ускорить поставки", - написал Кулеба.

Напомним, в ночь на 9 октября российские военные обстреляли Запорожье. По предварительным данным, 5 частных домов разрушены и около 40 – пострадали. Секретарь запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что в результате обстрелов погибли 17 человек позже в СБУ   заявили   о 12 погибших.

В процессе обстрелов россияне использовали авиацию, ракеты, беспилотники и иранские дроны-камикадзе. По городу было выпущено 16 ракет.

Президент Владимир Зеленский   отреагировал на ночной обстрел   Запорожье и назвал эти действия российских кафиров "абсолютной подлостью" и "абсолютным злом".

Автор:
Степан Крьока