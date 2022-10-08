"Зерновий коридор": ще 7 суден з агропродукцією вийшли з українських портів

Вранці 8 жовтня ще 7 суден з агропродукцією вийшло з українських морських портів в рамках ініціативи “зернового коридору”. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

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"7 суден з 172,6 тис. тонн агропродукції прямують з портів Великої Одеси до країн Азії та Європи", - сказано в повідомленні.

З порту ️"Південний" вирушив до В’єтнаму балкер CORNELIA M з 60 тис. тонн української пшениці. Від причалів Одеського порту вийшли судна SHAMAN WISDOM, LADY EVA, ORIS SOFI. З порту ️"Чорноморськ" балкери LAURUS, ENEIDA і танкер CHEM HERO.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 6,6 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 292 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, раніше Україна відправляла більшу частину свого зерна морськими шляхами до того, як російські війська заблокували її порти на початку вторгнення в лютому.

Зазначимо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін заявив про намір обмежити вивезення українського зерна. На думку російського диктатора, зерно не прямує бідним країнам, які потребують його.

Як відомо, представники України, Росії та Туреччини 22 липня у Стамбулі підписали за підтримки ООН дві ідентичні угоди про відновлення експорту зерна із українських портів строком на 6 місяців.

З початку реалізації "зернової ініціативи" з українських портів вирушили 192 судна. Загалом експортовано до країн Азії, Європи та Африки 4,38 млн тонн агропродукції.