"Зерновой коридор": еще 7 судов с агропродукцией вышли из украинских портов

Утром 8 октября еще 7 судов с агропродукцией вышли из украинских морских портов в рамках инициативы "зернового коридора". Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

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"7 судов из 172,6 тыс. тонн агропродукции направляются из портов Большой Одессы в страны Азии и Европы", - говорится в сообщении.

Из порта "Южный" отправился во Вьетнам балкер CORNELIA M с 60 тыс. тонн украинской пшеницы. От причалов Одесского порта вышли суда SHAMAN WISDOM, LADY EVA, ORIS SOFI. Из порта "Черноморск" балкеры LAURUS, ENEIDA и танкер CHEM HERO.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 6,6 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 292 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Напомним, ранее Украина отправляла большую часть своего зерна по морским путям до того, как российские войска заблокировали ее порты в начале вторжения в феврале.

Отметим, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о намерении ограничить вывоз украинского зерна. По мнению российского диктатора, зерно не следует бедным нуждающимся странам.

Представители Украины, России и Турции 22 июля в Стамбуле подписали при поддержке ООН два идентичных соглашения о возобновлении экспорта зерна из украинских портов сроком 6 месяцев.

С начала реализации "зерновой инициативы" из украинских портов отправились 192 судна. В целом экспортировано в страны Азии, Европы и Африки. 4,38 млн. тонн агропродукции.